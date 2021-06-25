تحديث حساب الموطن 1442 رابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي بالمملكة

رابط تحديث حساب المواطن برقم الهوية، هذا ما أعلنت عنه وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية حتى يصل الدعم لمستحقيه في موعده، لهذا قامت الوزارة بطرح رابط حتى يسمح بسهولة تحديث البيانات لمستحقي برنامج حساب المواطن، وهذا ما سوف موضحة في السطور التالية مع توضيح الشروط الواجب توافرها حتى يمكن الاستفادة من هذا البرنامج.

رابط تحديث حساب المواطن وبيانات الضمان الاجتماعي

القيام بتحديث بياناتك الشخصية أو بيانات شخص آخر على حساب المواطن يحب اتباع عدد من الخطوات والتي هي سهلة وبسيطة حتى تسهل على أبناء المملكة تحديث بياناتهم سواء كان لحساب المواطن للإستعداد للدفعة القادمة، بالإضافة إلى تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لعام 1442 دون أي مجهود أو إرهاق لهم وكل هذا ضمن سياسة الدولة بتوفير الراحة لأبناء الوطن، لهذا يجب اتباع الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص ل وزارة التنمية الاجتماعية.

قوم باختيار والضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم بعد ذلك الدخول على بوابة الخدمات والتنمية الاجتماعية.

يطلب منك تسجيل رقم الهوية الخاص بك.

وبعد ذلك إدخال كلمة المرور.

الدخول على الخدمات.

سوف يظهر على الشاشة خيار تحديث البيانات قم بالضغط عليه ثم الضغط على طلب تحديث البيانات وسوف يتم تحديثها بشكل تلقائي.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

حين قامت وزارة التنمية الاجتماعية بطرح مبادرة حساب المواطن لدعم الأسر بتقدم منح مالية حتى تستطيع هذه الأسر التصدي للأزمة الاقتصادية والمحافظة على الحياة الكريمة التي يحتاجها كل مواطن سعودي، وبالطبع قامت الوزارة بوضع ضوابط حتى يمكن فقط المعنيين الاستفادة من هذا البرنامج لحساب المواطن، ومن هذه الشروط ما يلي:

الشرط الأول أن يكون المتقدم للمنحة سعودي الجنسية فهي لا تقدم للوافدين.

أن تكون السيدة المقدمة للطلب زوجة رجل يحمل الجنسية السعودية حتى وإن كانت غير حامله لها، أو يكون الطلب لابن المواطن السعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم للطلب مقيم في المملكة بشكل دائم.