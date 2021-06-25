نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 المرحلة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 هجريا حيث دشنت وزارة الحج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 لكي يتمكن كل مواطن سعودي أو المقيمين داخل الأراضي الحجازية من التسجيل في المرحلة الثانية وشراء بطاقات حجز الحج 1442 هجريا لعام 2021 ميلاديا حيث تم فتح باب الحجز من يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر ذي القعدة 1442 هجريا وحتي يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 1442 هجريا وسوف يتم تسجيل الحج الإلكتروني السعودية ابتداءا من الساعة الثانية عشر بعد ظهر يوم الجمعة وسوف نشرح لحضراتكم كيفية التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2021 ميلاديا.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442

صرحت وزارة الحج السعودية أنها وضعت بعض الشروط والمعايير لكي يتم قبول طلبات الحج للمتقدمين علي التسجيل في موسم الحج لهذا العام حيث قننت وزارة الحج أعداد حجاج بيت الله الحرام وتخفيض عددهم إلي 60 ألف حاج من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية حيث بلغ عدد المتقدمين حتي الآن لأداء الفريضة هذا العام نحو 600 ألف حاج مما يعني انه بلغ العدد عشرة أضعاف المقرر استقبالهم وهو ما يحتم علي الوزارة لتصفية هاذ العدد وتطبيق كافة الشروط والمعايير بدقة مع الأخذ بإجراءات الاحترازية.

تسجيل الحج الإلكتروني السعودية

نقدم لكم الآن شرح التسجيل في وزارة الحج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل السعودية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وجاءت خطوات التسجيل كالاتي :

يتم إرسال رسائل تلفونية علي جوال المتقدم لموسم الحج هذا العام.

ثم يقوم المتقدم بالدخول علي رابط مسار الحج الإلكتروني للتحقيق من الهوية الوطنية.

يقوم الموقع باستعراض الشروط والضوابط ويقوم المؤهل بالموافقة عليها.

يتيح لك الموقع أضافه مرافق لك أثناء عملية التسجيل.

يتم الاختيار من ضمن مجموعة من الباقات سوف تختار الباقة المناسبة لك.

يتم دفع كافة التكاليف والرسوم عبر خدمة السداد الإلكتروني أو أي من طرق الدفع الخاصة بالموقع.

بعد ذلك يتم أصدار تصريح الحج 1442 لهذا العام.

رابط التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

نضع بين أيديكم الآن رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 هجريا فبعد الدخول عبر الرابط السابق التابع لوزارة الحج السعودية يتم تنفيذ جميع الخطوات السابق ذكرها في الأعلى لإتمام عملية التسجيل وقرأة الشروط الواجب اتباعها لإتمام عملية التسجيل ومعرفة أن كنت مؤهل لأداء فريضة الحج لهذا العام من عدمه.