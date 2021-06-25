نتائج القبول في الحج 1442 عبر المسار الإلكتروني للحج

يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن نتائج القبول في أداء فريضة الحج من خلال المسار الإلكتروني للحج والذي استقبل الكثير من الطلبات خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن تم إغلاق باب التسجيل الإلكتروني للتسجيل في مناسك الحج هذا العام، حيث اصبح إمكانية أداء مناسك الحج من خلال المسار الإلكتروني الذي حددته وزارة الحج والعمرة السعودية، وتم تحديد عدد ٦٠ ألف فرد فقط هم من يستطيع أداء مناسك الحج هذا العام وذلك للتقليل من الازدحامات التي تحدث في موسم الحج وذلك منعا لتفشي وباء كورونا بين الحجاج، وتم تحديد الحجاج من داخل المملكة فقط حيث سيقوم بأداء مناسك الحج هذا العام المواطنين السعوديين والأفراد المقيمين داخل المملكة مع إلزام الجميع لكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية مع لزوم أخذ تطعيم كورونا للحجاج.

نتائج قبول الحج عبر المسار الإلكتروني

تم الانتهاء من فرز أسماء الأفراد الراغبين في التسجيل في المسار الإلكتروني للحج، ومنه تم اختيار ٦٠ ألف حاج فقط من داخل المملكة سواء من المقيمين أو المواطنين السعوديين، وسيتم الإعلان عن نتائج وأسماء الأفراد الذين تم اختيارهم لأداء الحج هذا العام، وعلى جميع الأفراد المقبولين القيام بشراء باقات الحج وعليهم القيام بإجراء استكمال البيانات الخاصة بالمرحلة الأولى.

موعد إعلان نتائج الحج 1442-2021

صرح أحد مسؤولي وزارة الحج والعمرة انه في يوم الأربعاء ١٣ ذي القعدة في تمام العاشرة مساءا سيتم غلق باب التقديم في المسار الإلكتروني للحج ومنه سيتم فرز أسماء الأفراد المقبولين في المسار الإلكتروني للحج عام ٢٠٢١، ويوم الخامس عشر من نفس الشهر سيتم الإعلان عن أسماء الإفراط المقبولين من خلال بوابة الحج الإلكترونية، والخطوة التالية لذلك هو قيام الأفراد المقبولين بشراء بطاقات الحج.