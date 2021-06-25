تقسيط بسعر الكاش شراء جوال من الحداد بالتقسيط أفضل أسعار جوالات قسط

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عمر شويل - جدة نتعرف اليوم على كيفية شراء هاتف بالتقسيط من الحداد السعودية، حيث تعتبر شركة الحداد تليكوم السعودية هي أحد الشركات المعنية بتجارة الهواتف المحمولة وجميع أنواع الأجهزة الذكية من تابلت وآي باد وملحقات هذه الأجهزة ومشتملاتها، وتتميز الشركة بتقديمها كل جديد في هذا المجال بالإضافة إلى تقديم الأفضل دوما من حيث العروض التنافسية والأسعار المميزة جدا فضلا عن إمكانية شراء جوالات بالتقسيط من الحداد ،تعرف على المزيد من خلال هذا المقال.

كيفية شراء جوال بالتقسيط من الحداد السعودية

استطاعت شركة الحداد منذ أن تأسست في عام 1990 بمدينة جدة أن تصبح أهم واكبر شركة رائدة بمجال الاتصالات وذلك على مستوي المملكة العربية السعودية.

حيث تقدم الشركة العديد من الخدمات والمزايا بمساعدة طاقم من الموظفين يعملون بكفاءة على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات العملاء.

تقسيط جوال من الحداد

إذا كنت من المهتمين بإقتناء هاتف جوال حديث في ظل التنافس الكبير بين شركات إنتاج الهواتف الذكية فإن شركة الحداد تيليكوم تقدم لك عروض مميزة جدا على الهواتف المحمولة، هذا مع ضمان تقديم جميع أنواع الماركات العالمية من الهواتف المحمولة مثل سامسونج وابل و هونر شاومي.

اشتري من الأن الحداد هاتف آيفون 12 برو ذهبي 265 جيجا مع الإستمتاع بإمكانية التقسيط مع القسط يبدأ من 442 ريال.

أو احصل على هاتف آيفون 12 برو 128 جيجا بايت مع قسط يبدأ ب 405 ريال سعودي.

توافر جميع أنواع ماركات الهواتف مثل أوبو وفيفو كل هذا وأكثر تحصل عليه إذا توجهت لزيارة متجر الحداد على شبكة الإنترنت.

إذا كنت أحد عملاء شركة الحداد بالمملكة العربية السعودية يمكنك الإستفادة من خدمات متجر الحداد مميزاته المتعددة التالية: