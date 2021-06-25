التسجيل في دعم ريف وإعلان شروط الاستفادة منه

يمكن للمواطنين التسجيل في دعم ريف للمزارعين والذي تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل الحكومة السعودية، والتي أعلنت عن تلقي الكثير من الطلبات من المواطنين من أجل استحقاق الدعم الذي تم الإعلان عنه بعد أن أطلقت وزارة المياه والبيئة والزراعة بالمملكة العربية السعودية حملة تدعم المواطنين السعوديين العالمين في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني ومنتجات الطيور وعسل النحل وغيرها من المنتجات والسلع الأخرى الهامة، وذلك من أجل تحقيق التنمية الذاتية والاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات، وتعمل المملكة على تحقد فيز وتشجيع المزارعين من خلال دعم ريف، كما أن هذا الدعم يقدم أيضًا للسيدات السعوديات اللواتي يعملن في مجال الزراعة، وتقدم الوزارة هذا الدعم للمزارعين والريفيين من أجل تحقيق الاكتفاء والتنمية الذاتية من المنتجات الحيوانية والزراعية وغيرها حتى يمكن تحقيق رؤية ٢٠٢٣ التي من خلالها تسعى المملكة للارتقاء الاقتصادي، وفي موضوعنا هذا سنتحدث بإيجاز عن أهم التفاصيل حول برنامج دعم ريف السعودي وشروط الحصول عليه.

التسجيل في دعم ريف

منذ أن تم الإعلان عن الدعم الخاص بالريف وقام عدد كبير بالتسجيل من خلال منصة ريف الإلكترونية والتي تم تصميمها من أجل ذلك، وأصبح الآن يمكنك التسجيل في دعم ريف السعودي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة ريف الإلكترونية

تسجيل الدخول على المنصة.

ادخل اسمك ورقم هويتك، ومهنتك الزراعية التي تعمل بها في الوقت الحالي.

ادخل رقم العضوية الوطنية الخاصة بك.

اضغط على زر تسجيل.

ومنها ستتم مراجعة بياناتك والتأكد منها من قبل الوزارة، ويقدم لك الدعم إذا كنت تستحقه.

شروط الحصول على دعم ريف للمزارعين



هناك العديد من الشروط التي وضعتها وزارة الزراعة من أجل الحصول على دعم ريف، وتلك الشروط كالتالي:

أن يكون الفرد يعمل في مهنة الزراعة والإنتاج الحيواني.

ألا يكون راتب الفرد يزيد عن ٦ آلاف ريال سعودي شهريًا.

ألا يقل عمر المتقدم عن ٢١ عامًا

أن يكون سعودي المنيع، ومقيم داخل حدود المملكة.

ويمكن لمن تتوافر به تلك الشروط أن يقوم بالتسجيل من خلال المنصة والاستفادة من الدعم.