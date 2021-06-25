نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الطلاب التعليم عن بُعد منصة بلاك بورد جامعة حفر الباطن الحساب الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهتمت المملكة العربية السعودية بالاهتمام بتقنيات التعليم عن بُعد وذلك طبقا لما قامت به منصة بلاك بورد جامعة حفر الباطن وعما حدث بسبب الوباء قد اهتم الجميع أكثر بالتقنية الخاصة بهذه المنصة. منصة بلاك بورد من المنصات التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية في المملكة السعودية.

منصة بلاك بورد جامعة حفر الباطن تقدم العديد من الخدمات والخصائص من هيئات التعليم مثل الجامعات أو المدارس في السعودية، ولديها الكثير من الأدوات السهلة جدا عند استعمالها لأنها تساعد وتساهم الطلاب للحصول على المعلومات بسرعة، كما أنها تساعده على معرفة المنهج الذي يدرسه بدون ضرورة التوجه إلى الجامعة أو المدرسة والحضور شخصيًا. لهذا السبب يوجد اقبال كبير جدًا من جميع التلاميذ في الوطن العربي.

منصة بلاك بورد جامعة حفر الباطن

العديد من الجامعات السعودية تقدم خدمات التعليم عن بُعد من خلال المنصة، لأن منصة بلاك بورد تساعد على تقديم العديد من الدروس العلمية وتدريب الطلاب وقد أصدرت السعودية هذه المنصة سنة 1994 في أمريكا ولهذا السبب هناك العديد من التلاميذ التي يدرسون بها ومن الخدمات التي تقدمها المنصة و جامعة حفر الباطن هي الخدمات الآتية:

التواصل مع المُدرس في أي وقت مع التنسيق العلمي بينهم.

أن يحمل الطالب تطبيق بلاك بورد جامعة حفر الباطن.

ينبغي عليه أن يدرج المعلومات الخاصة به مثل رقم الجامعة، وكلمة السر.

خدمة تسجيل الطلاب الخاص بالجامعة.

الحصول على مجموعة من الدروس العلمية.

تحميل تطبيق منصة بلاك بورد

يمكن تحميل تطبيق منصة البلاك بورد جامعة حفر الباطن، وايضاً يمكنك عمل تسجيل دخول بلاك بورد جامعة حفر الباطن من عليه من خلال الاندرويد أو IOS لهواتف الآيفون وتبدأ التعاملات الخاصة بك في كل ما يخص الجامعة والدروس التعليمية.

الملف التعليمي للطلاب جامعة حفر الباطن