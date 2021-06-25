نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج أجير واستخدام التطبيق عبر الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل في برنامج أجير الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا وشهد إقبال كبير من المواطنين، بعد أن تم إطلاق تطبيق جديد داخل المملكة العربية السعودية من أجل توفير الوقت والجهد على للعمالة ويعمل هذا التطبيق على توفير العديد من الخدمات للمواطنين، وأطلق عليه اسم تطبيق أجير، ومن خلاله يمكن تنظيم العمالة بطريقة قانونية ومراقبة تحركاتهم بشكل مستمر، وتطبيق أجير هو محور حديثنا اليوم، سنتحدث عنه بالتفصيل، وطريقة التسجيل عليه واستخدامه.

ما هو برنامج أجير



أتاح برنامج أجير فكرة جديدة وهى التعاقد المباشر مع المنشآت، ومن خلاله تستطيع للعمالة من طرح الأفكار والخدمات وفرص العمل المتاحة لديها، كما أن الأجير أو العمل بإمكانه استخدام نفس تلك الخدمات، ويعتبر هذا التطبيق همزة وصل بين المنشآت والعمال، ومن خلاله يمكن للعامل أن يجد العمل المناسب له، وكذلك يمكن للمنشأة أن تجد العمال المناسبين للعمل لديها ويتم بعد ذلك توثيق عقد عمل مباشر بين الطرفين.

ويتيح التطبيق الأعمال الموسمية، مثل إشعارات عمل موسم الحج وغيرها من مواسم العمل في المملكة، وهو يعد مساعدة كبيرة للمواطنين في إيجاد الوظائف التي يبحثون عنها بكل سهولة من خلال الجوال، وهو ما يجعل المواطنين يقبلون على تحميل التطبيق وبدء استخدامه.

كيفية التسجيل في تطبيق أجير

هناك عدة خطوات بسيطة يجب اتباعها من أجل التسجيل على تطبيق وبرنامج أجير، تلك الخطوات هي كالتالي:

عليك تحميل التطبيق، ومن ثم قم بعملية إنشاء حساب جديد.

يتم هذا الحساب من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاص به.

ادخل رقم هاتفك الجوال.

انتظر سيتم إرسال رمز تأكيد عليك كتابته في المكان المخصص له.

بعد تسجيل الحساب على التطبيق عليك الاختيار بين تعاقد الأجير المباشر، أو تعاقد باطن.

فعل الإشعارات الخاصة بالعمالة.

اضغط على زر حفظ

ومنها سيتم إرسال جميع الإشعارات إليك حتى تستفيد بشكل كامل من التطبيق وتحقيق الغرض منه وهو مساعدة الجميع في إيجاد الوظائف المناسبة بدون بذل جهد كبير، وهو ما نجح فيه التطبيق منذ إطلاقه.