نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا تحديث بيانات حساب المواطن 1442 لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات حساب المواطن هو الهدف الذي يسعى آلية عدد من مستحقين هذا الدعم في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم منحة تسمى حساب المواطن وهي تشمل الدعم المادي الذي يصرف بشكل دوري على مدار الشهور وهذا هو موعد تحديث البيانات حتى يتم صرف الدفعة الـ 44 للمستحقين خلال شهر يوليو القادم، وعلى جميع المواطنين المستحقين لبرنامج حساب المواطن في المملكة أن يقوموا بتحديث البيانات الخاصة بهم من البرنامج الداعم للأسر المستحقة في السعودية.

خدمات برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن المقدم من في المملكة السعودية من اهم برامج الدعم التي توفر وتساعد الكثير من الأسر محدودة أو منعدمة الدخل ويكون الدعم في هيئة دعم مالي، كما إنها تساعد في حل مشكلة عدم وجود فرص عمل لكثير من الأسر التي تعاني من مشكلة عدم توافر مرتب ثابت شهري يساعدها على المعيشة.

لذا كانت هذه المبادرة من الأمور الجيدة التي تساعد في توفير حياة كريمة لِنحو 10.4 مليون شخص، وهذه المنحة تصرف بشكل مستمر حيث أن الدفعة التي يتم التحديث لها هي الدفعة رقم 44، والتي يتم صرفها في عشرة من كل شهر لهذا فإن الدفعة القادمة التي يجب أن تصرف في 10 يوليو 2021 يجب تحديث البيانات لها قبل معاد الصرف حتى يصل للمستحقين في وقتها.

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن

يجب القيام بخطوات التحديث خلال الـ 15 يوم المقبلين عبر موقع حساب المواطن، لأن التحديث سوف يكون إلكترونياً مما يسهل على جميع المستحقين اتباع الخطوات وإجراء التحديث في وقت قصير وأقل مجهود وكل هذا من خلال الرابط الرسمي لموقع حساب المواطن، كل هذا يتم من خلال عدد من الخطوات، وهي كالتالي:

البحث عن موقع حساب المواطن ثم الدخول على الرابط الخاص به.

القيام بملئ كل البيانات المطلوب إدخالها وهي تكون الاسم وكلمة المرور الخاصة بكل شخص مستحق على حدة.

التأكد من كتابة رمز التحقق.

الاستعلام برقم الهوية مع القيام باختيار قائمة الاستعلام وهناك اختيار آخر وهو التحديث ويتم الضغط علية واتباع عدد من التعليمات الأخرى.

تحديث اليوم الخامس والعشرون من شهر يونيو الجاري لعام 2021 حيث ما زال أصحاب الدعم المستحق من برنامج حساب المواطن السعودي يقومون بتحديث بياناتهم وذلك عبر الموقع الرسمي للبرنامج السعودي، وذلك قبل البدء في صرف الدفعة القادمة لشهر يوليو الدفعة 44 من برنامج المواطن، والتي من المقرر أن يتم صرفها وايداعها في البنوك السعودية يوم 10 يوليو.