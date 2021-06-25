قرض لا يشترط كفيل ولا تحويل راتب بأسهل الإجراءات شركة النايفات للنساء والرجال والمتقاعدين

توفر شركة النايفات قرض لا يشترط كفيل ولا تحويل راتب بشروط بسيطة موحدة للنساء والرجال موظفي القطاع الحكومي الخاص، حيث تهتم الشركة بتقديم الحلول التمويلية بأسهل الإجراءات دون تعقيد لكي يحصل العميل على المال بجانب مجموعة كبيرة من المميزات المطلوبة منها إمكانية السداد المبكر والحصول على تمويل إضافي مع وجود القائم، كما تتميز النايفات بالعمل بالشفافية من حيث عرض كافة الرسوم التي يتم سدادها لحين الانتهاء من القرض وتلك المصداقية تجعل الكثير من العملاء التعامل معها باطمئنان، بالإضافة إلى أن جميع المنتجات الموجودة لدى النايفات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك نظراً لأنها معتمدة من البنك المركزي السعودي سمة ومرخصة بممارسة التمويل للأفراد والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، ليس هذا كل شيء بل توفر أيضاً بطاقات الائتمان المميزة.

مميزات تمويل شركة النايفات

قرض بدون كفيل ميسر حتى 5 سنوات.

متوافق مع الشريعة الإسلامية.

متاح تجديد التمويل والحصول على قرض إضافي ميسر.

الرسوم الإدارية مشمولة ولا يشترط السداد مقدماً,

تمويل لا يشترط تحويل الراتب بمميزات للنساء والرجال وشروط موحدة لكل العملاء.

متاح القرض من 10 آلاف ريال وحتى 300 ألف ريال سعودي.

الموافقة الفورية مع صرف المبلغ في غضون 72 ساعة أو أقل على حسب السرعة في استكمال المستندات المطلوبة.

متاح السداد المبكر مع وجود خصم وفق السياسات لذلك.

لا يشترط إيداع أول قسط مقدماً.

القرض متاح للمتقاعدين بنفس الشروط للموظف الحكومي.

شروط قرض شركة النايفات

بعض الشروط البسيطة التي تطلبها الشركة لكي تحصل على قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب تتضمن في التالي:-

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 4.000 ريال سعودي وذلك موحد بالنسبة للقطاع الحكومي والخاص أيضاً.

أن يكون المتقدم /مة على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية والخاصة.

لا يقل العمر عن 20 ولا يزيد عن 60 سنة.

فترة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر وهي موحدة للقطاعات كلها.

سجل ائتماني جيد غير متعثر في السداد سابقاً.

كيفية طلب قرض لا يشترط كفيل ولا تحويل راتب

من خلال الموقع الإلكتروني www.nayifat.com وتعبئة استمارة تمويل الأفراد، بعدها يقوم النظام بالمراجعة والتأكد من صحة البيانات ثم التواصل معك، وفي حالة تقديم الاستفسار يرجى الاتصال على رقم شركة النايفات على 920035666.

المستندات المطلوبة /