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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتائج الحج 2021 localhaj-haj-gov في المقال التالي
استخراج نتائج الحج 2021 ، هو أمر يحظى بأهمية كبيرة لدى الكثير من المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام، وسوف نعرض لكم كيفية استخراج نتائج الحج 2021 ، استقبلت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية طلبات حج تصل إلى نصف مليون طلب من المواطنين والمقيمين اقامة دائمة في المملكة وذلك خلال الشهر الماضي، وسوف يتم فرز كل الطلبات لكي يتم قبول 60 ألف طلب خلال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وذلك حسب الشروط والمعايير الخاصة بالقبول.
رابط وزارة الحج والعمرة للتسجيل الإلكتروني
استخراج نتائج الحج 2021 ، كانت المرحلة الأولى قد انتهى التسجيل الإلكتروني الخاص بها منذ 3 أيام ،وذلك لكى يتم مراجعة كل طلبات الحج ومن خلال رابط وزارة الحج والعمرة وموقع ابشر سوف يتم اليوم الجمعة 14 ذي القعدة 1442 استخراج نتائج الحج 2021 .
وسوف يتم اليوم أيضا استقبال طلبات الحجاج للمرحلة الثانية وذلك لكي يتم قبول 60 ألف حاج وذلك في الشهر المقبل حتى يتمكنوا من زيارة بيت الله الحرام.
كيفية استخراج نتائج المقبولين للمرحلة الأولى
يمكن للمتقدمين استخراج نتائج الحج 2021 من خلال طريقتين كانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت عنهم وهما كالتالي:
استخراج تصريح الحج من خلال بوابة مسار الحجاج الإلكترونية.
- حيث يتم الدخول للبوابة وتسجيل كافة البيانات.
- ثم يتم عمل حفظ للتسجيل والخروج.
استخراج تصريح الحج من خلال حساب منصة أبشر حيث يتم الدخول الى المنصة الإلكترونية واختيار ايقونة أفراد ثم يتم اختيار استخراج تصاريح الحج، وبعدها يتم متابعة خطوات التسجيل مثل :
- كتابة اسم المستخدم
- وكلمة المرور
- والرقم المدني
- وبعدها يتم طباعة تصريح الحج وذلك بعد استخراجه.
وكان المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السيد هشام سعيد قد أعلن أن المتقدمين للمرحلة الأولى عليهم الدخول الى رابط المسار الإلكتروني للحج والعمرة وتأكيد بياناتهم المكتوبة بالفعل.
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