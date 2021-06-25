تسجيل دعم ريف للأسر المزارعين المملكة reef.gov.sa 1442

التسجيل في دعم ريف تزايدت معدلات البحث من قبل المواطنين السعوديين العاملين في مجال الزراعة عن دعم ريف الذي تقدمه وزارة الزراعة والمياه والبيئة، ويعتبر دعم ريف من أحدث أنواع الدعم المقدم من الحكومة للأفراد العاملين في الزراعة والإنتاج الحيواني وإنتاج عسل النحل والفاكهة والخطوات وغيرها، وتسعى الحكومة جاهدة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الاحتياج المحلي من تلك المنتجات، حيث تحاول جاهدة أن تخطو خطوة نحو مستقبل باهر وتحاول تحقيق رؤية ٢٠٣٠ الاقتصادي للمملكة وتحاول سد احتياجاتها من المنتجات الزراعية بشكل محلى كما أنها تسعى إلى تصدير تلك المنتجات بجانب النفط والبترول، ووضعت الوزارة العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الفرد حتى يتمكن من الحصول على هذا الدعم، وسوف نتحدث عن تلك الشروط بإيجاز في السطور القادمة.

شروط الحصول على دعم ريف السعودي

لجميع المواطنين السعوديين العاملين في مجال الريف والزراعة سواء من السيدات او الرجال سرعة التوجه لتسجيل أسمائهم للحصول على دعم ريف، إذا توافرت فيهم الشروط التالية:

أن يكون الفرد عامل في مجال الزراعة والانتاج الحيواني.

أن يكون سعودي المنبع، وان يكون قانط داخل حدود المملكة.

ألا يقل سن المتقدم عن ٢١ سنة.

ألا يكون راتب المتقدم الشهري أعلى من ٦ الاف ريال.

أن يقدم مستندات تدل على راتبه الشهري الذي يتقاضاه.

ألا يكون المقدم على الدعم احد الموظفين في القطاع العام او الخاص.

طريقة التسجيل في دعم ريف السعودي

يمكنكم الان التسجيل في دعم ريف السعودي اذا توافرت الشروط السابق ذكرها، واليكم طريقة التسجيل بشكل مفصل:

الدخول على رابط وزارة المياه والبيئة والزراعة.

القيام بإنشاء حساب جديد على الموقع.

ومنها عليك تسجيل دخولك على الرابط.

اختر كلمة دعم ريف من بين الخيارات الموجودة.

قم باختيار التسجيل في الدعم.

ادخل جميع بياناتك التي يطلبها منك الموقع، مثل الاسم وتاريخ الميلاد، السجل المدني، ورقم الهوية الوطنية.

اختر المنطقة التي تعمل بها.

ادخل رقم هاتفك

اضغط على زر حفظ المعلومات.

ومنها سيتم ارسال رسالة إليك بعد التحقق من شخصيتك والتأكد من صحة البيانات المدخلة على هاتفك الجوال سواء بالقبول أو الرفض.