نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات 1443 حيث وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط الواجب توافرها في المطلقات التي تقدم لهم الوزارة راتب شهري دائم بشروط معينة كما سوف نتعرف علي كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات عن طريق النت ببعض الخطوات البسيطة.

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات 1443

نعرض عليكم الآن بعض الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف معاش الضمان الاجتماعي للمطلقات 1443 وجاءت الشروط كالاتي :

يجب علي المطلقة أن تكون من حاملي الجنسية السعودية.

يجب أن تكون المطلقة لا تعمل في أي جهة حكومية وليس لديها سجل وظيفي.

يجب أن يكون عمر المرأة ما بين 35 عام و65 عام حتي يتثنى لها صرف المعاش.

يجب ألا يكون ليدها راتب شهري من أي جهة أخري.

يجب أن تكون المطلقة متواجدة دائما داخل المملكة العربية السعودية وليس خارجها.

يجب فتح حساب بنكي باسم المرأة لتحويل معاش الضمان الاجتماعي علية شهريا.

ثم بعد ذلك يتم تقديم الطلب إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمراجعة ومعرفة استحقاقها للمعاش من عدمه.

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقه الموظفة

كما وضعت هيئة الضمان الاجتماعي بعض الشروط الواجب توافرها لمنح المطلقة الموظفة معاش شهري للرفع من مستوي المعيشة للمطلقة التي تسعي لتربية أبناءها وتعليمهم فيقدم لهم الضمان الاجتماعي دعم مالي عبارة عن راتب شهري ببعض الشروط والقواعد وهي كما يلي :

يمكن للمطلقة التقدم علي المعاش أن كانت تعمل في جهة غير ثابتة ووضعها المالي محدود وغير مستقر. يجب ألا يزيد عمر المطلقة عن 65 عام. يجب تقديم شهادة الطلاق مختومة من جهة رسمية وحكومية للأثبات. يجب تقديم طلب صرف معاش الضمان الاجتماعي مرفق به جميع المستندات الرسمية المطلوبة. يتم مراجعة الطلب من قبل هيئة الضمان الاجتماعي وصرف المعاش فورا في حالة ثبوت احقيه المرأة فيه.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات 1443

نضع بين أيديكم الآن رابط شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات 1443 لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فكل ما عليكم هو استيفاء البيانات والأوراق المطلوبة وإتمام الشروط الموضحة في هذا المقال والخول عبر الرابط السابق لهيئة الضمان الاجتماعي والتقديم علي صرف المعاش وكتابة كافة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة.