تمويل شخصي منتج إعادة التمويل من المصرف السعودي للاستثمار

يتم تقديم منتج إعادة التمويل أحد التمويلات الشخصية من المصرف السعودي للاستثمار، حيث تم منحه للعملاء الذين حصلوا على تمويل شخصي حاليا، ولكن بشروط محددة سيتم التطرق إليها لاحقا، هذا يستطيع العميل الحصول على هذا التمويل من أجل سداد المديونية ليستطيع من خلاله بيع كمية من السلع الموجودة في البنك والتي يمتلكها بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وسيعمل البنك بدوره على تسهيل إجراءات تعميد التاجر وبيع السلع للعميل والقيام بإيداع العوائد الناتجة عن هذه السلع في حساب العميل لدى المصرف السعودي، ومن ثم يتم اقتطاع جزء من هذه العوائد لتسديد المديونية الحالية وباقي المبلغ يتم وضعه في حساب المستفيد.

منتج إعادة التمويل من البنك السعودي للاستثمار

يمكن التعرف على مزايا قرض إعادة التمويل لتسديد المديونية من خلال الآتي:

إمكانية الحصول على قرض إضافي للعميل إن حصل على زيادة في راتبه الشهري من جهة العمل

منتج إعادة التمويل الشخصي معتمد ومجاز من الهيئة الشرعية

معتمد ومجاز من الهيئة الشرعية إعادة التمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل

يستطيع الفرد الحصول على المنتج بذات اليوم

الإعفاء من المديونية إن حصلت الوفاة -لا سمح الله- أو العجز.

ما هي شروط إعادة التمويل من البنك السعودي للاستثمار

الشرط الأول يتمثل بأن التمويل الشخصي متوفر للعملاء الذين لديهم حساب الراتب ومديونية قائمة في البنك السعودي

متوفر للعملاء الذين لديهم حساب الراتب ومديونية قائمة في البنك السعودي لا يتم السماح بإعادة التمويل إلا للمستفيدين الذين قاموا بتسديد ما لا يقل عن 20 بالمئة من إجمالي التمويل

الموظف يجب أن يكون في عمله لدى الجهات المعتمدة في المصرف او أن يكون متقاعد من القطاع الخاص أو العام

الخدمه على الأقل شهر واحد للعاملين في القطاع الحكومي وثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الخاص

سن الشخص على الأقل يجب أن يكون ثمانية عشر عام للمواطنين والمقيمين 23 عام، للمتقاعدين يجب أن لا يقل عن 38 عام

التمويل متاح للمواطنين والمقيمين

أن يكون العمر في سن الستين عاما على الأكثر إن كان موظفا وإن كان متقاعدا على الأكثر يجب أن يكون في سن الـ 65 من تاريخ انتهاء آخر قسط من أقساط التمويل

لا تزيد نسبة الاستقطاع من الراتب المتعلق بالعميل عن 33 بالمئة لمن هم نشطون في عملهم و 25% للمتقاعدين من عملهم.

رابط التقديم على إعادة التمويل للأفراد من المصرف السعودي للاستثمار

يتوجب تسجيل الدخول في الموقع الرسمي للبنك السعودي للاستثمار، من ثم الاطلاع على الوثائق المطلوبة والشروط والمزايا بالإضافة إلى الاطلاع على مبلغ التمويل الإجمالي والذي يبدأ من 50,000 ريال، وينتهي بمليون ونصف المليون ريال، كما يوفر أيضا البنك مثال عن المبلغ التمويلي، فضلا عن الحاسبة التمويلية، والتي يمكن من خلالها احتساب التمويل المقدر الذي يحصل عليه العميل من خلال إدخال المعلومات الشخصية.