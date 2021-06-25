التسجيل في كفايات المعلمين ورسوم إصدار الرخصة

التسجيل في كفايات المعلمين من الأمور الهامة التي يتم البحث عنها من قبل المعلمين داخل المملكة العربية السعودية حيث يعمل اختبار كفايات المعلمين على إثبات قدرة وكفاءة المعلم على التدريس، ويعد من أهم المتطلبات التي يجب توفيرها للحصول على رخصة معلم، لذا فيسعى كل المعلمين لمعرفة مواعيد التسجيل في كفايات المعلمين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التسجيل في كفايات المعلمين.

التسجيل في كفايات المعلمين

يمكن من خلال التسجيل في كفايات المعلمين تحسين قدرة وكفاءة المعلمين وفي حالة اجتياز اختبارات كفايات المعلمين يحصل المعلم على امتيازات مختلفة في وزارة التعليم بالمملكة، ويتكون الاختبار من جزء تربوي وآخر تخصصي ويمكن التسجيل للاختبار من خلال الخطوات التالية:

خطوات التسجيل في اختبار كفايات المعلمين

يتم الدخول إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب ومنها إلى اختبار الكفايات للمعلمين.

يتم الضغط على كلمة التسجيل في الاختبار.

يطلب بعد ذلك الموقع تسجيل الدخول عبر حساب قياس.

ويتم بعد ذلك اختيار الاختبارات المتاحة بعد تسجيل الدخول، ومنها يتم الضغط على كلمة اختبارات كفايات المعلمين.

الضغط بعد ذلك على كلمة التسجيل ومنها يتم اختيار الاختبارات المحوسبة والضغط على كلمة متابعة.

يعرض بعد ذلك الموقع الشروط والأحكام يجب قراءتها ومن ثم الموافقة عليها، والضغط على كلمة التالي.

يقوم المعلم بعد ذلك باختيار مقر الاختبار وكذلك موعد الاختبار المناسب له.

بعد الانتهاء يتم الضغط على كلمة إرسال ليتم اكتمال التسجيل بنجاح.

رسوم التقديم لاختبار كفايات المعلمين

قامت هيئة التقويم والتدريب بالإعلان عن الرسوم التي يجب على المعلمين دفعها في حالة رغبتهم في خوض امتحانات كفايات المعلمين والتي تؤهلهم لمزاولة مهمة التدريس بكل سهولة ودون أي معوقات بالإضافة إلى المراتب العلمية المختلفة التي قد يحصلون عليها من وزارة التعليم وتنقسم هذه الرسوم إلى قسمين هم:

تكاليف الرخصة المهنية

100 ريال سعودي يتم دفعها لاختبار الرخصة المهنية الاختبار العام.

100 ريال سعودي يتم دفعها لاختبار الرخصة المهنية الاختبار التخصصي.

100 ريال سعودي يتم دفعها للإصدار أو لتجديد أو ترقية الرخصة المهنية.

تكلفة إعادة الاختبار

يتم دفع 100 ريال سعودي عن كل اختبار يرغب المعلم في إعادته سواء الاختبار العام أو التخصصي.