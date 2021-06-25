نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج تصريح عمل أجير الحج للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج تصريح عمل أجير الحج 1442، يقدم برنامج أجير الإلكتروني العديد من الخدمات المتميزة في المملكة العربية السعودية، حيث تم تدشين إعلان من خلال وزارة الحج والعمرة عن أتاحت استخراج تصاريح للعمل خلال موسم الحج 1442هـ، ويتيح برنامج أجير لتنسيق وتنظيم وثائق العمل للعاملين في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إعلان وزارة الموارد البشرية عن تفعيل خدمة أجير للراغبين في العمل خلال فترة الحج ويقتصر العمل على كل المواطنين والمقيمين بالمملكة، لذلك سنزودك عبر موقع ثقفني بالخطوات اللازمة للتسجيل في برنامج أجير 1442 ورابط التسجيل في البرنامج.

استخراج تصريح عمل أجير الحج

منذ أن أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إطلاق الخدمات للمواطنين والأجانب الراغبين في العمل خلال فترة أداء فريضة الحج، فتحت منصة أجير الإلكترونية إصدار تصاريح الحج للسعوديين والمقيمين مع الالتزام بلوائح خطة الرقابة المطبقة على المتقدمين، وقبل ساعات سمحت الوزارة بطلبات الحصول على تصاريح العمل خلال موسم الحج، مما سمح للوكالات العاملة بإصدار تصاريح عمل لعمالها ودخول الأراضي المقدسة والمشاركة في إنجاز الأعمال الموكلة إليها، ولتلبية احتياجات المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة لخدمة حجاج بيت الله، فإن عملية الاستقدام ستكون مؤقتة وليست دائمة.

شروط استخراج تصريح أجير الحج

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن فتح منصة أحير للتسجيل أمام الراغبين في الحصول على استخراج تصريح عمل أجير الحج بشروط ميسرة يمكن لأي فرد تحقيقها والحصول على التصريح، وأبرز هذه الشروط التالية :

أولاً، يشترط أن يكون المتقدم حاصل على كل التطعيمات بجرعة أولى، أو جرعتين، أو أن يكون محصن للتعافي.

ثانياً، أن يلتزم المتقدم بجميع القرارات والضوابط الصحية لمكافحة تفشي جائحة كورونا المستجد.

ثالثًا، أن يكون المتقدم متعافي جسدياً وليس معه أي مرض مزمن.

رابط التسجيل في برنامج أجير

يتثنى لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة التسجيل والتقديم في منصة أجير الإلكترونية لاستخراج تصريح عمل أجير الحج 1442هـ من خلال إتباع الخطوات الأتية :

تسجيل الدخول الي منصة أجير الإلكترونية

قم باختيار نظام الحساب ” أفراد، او منشآت”

إنشاء حساب جديد وإدخال جميع البيانات الشخصية مثل ” الهوية الوطنية الخاصة أو رقم الإقامة، رقم الجوال، وتاريخ الميلاد، وكلمة المرور”

الضغط على أيقونة الموافقة على طلب الحصول على التصريح بعد قراءة جميع الأحكام.

خدمات برنامج أجير 1442

يتيح البرنامج خدمات عديدة للمواطنين والمقيمين بالمملكة حيث يقدم البرنامج الدعم الفني للشركات الصغيرة، كذلك يقدم البرنامج خدمة التعاقد المباشر للأشخاص الراغبين في الحصول علي عمل، والأهم من ذلك كله يعمل برنامج أجير على رفع الكفاءة الإنتاجية للقوي العاملة وتقليل استقطاب العمالة من الخارج.