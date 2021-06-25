نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخصصات كلية الشريعة بالأحساء وشروط قبول الطلاب في المقال التالي
تتعدد تخصصات كلية الشريعة بالأحساء والتابعة لجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية وذلك لتلبية رغبات العديد من الطلاب من الأحساء وغيرها من المدن المجاورة، وذلك لما تتميز به الكلية من خدمات تعليمية متعددة تجذب الطلاب إليها، لذا فإن الطلاب يبحثون عن كلية الشريعة بالأحساء شروط القبول لمعرفة إمكانية التحاقهم بها من عدمه وكذلك معرفة موعد التسجيل في كلية الشريعة بالأحساء، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تخصصات كلية الشريعة بالأحساء.
تخصصات كلية الشريعة بالأحساء
تشمل تخصصات كلية الشريعة بالأحساء العديد من التخصصات التي يقبل عليها الطلاب والتي تزيد من فرصة التحاقيهم بسوق العمل داخل المملكة العربية السعودية، وتعمل الكلية على توفير كل ما هو جديد من التخصصات لتلبي رغبات جميع الطلاب ومن هذه التخصصات:
- قسم خاص بالراغبين بدراسة الشريعة.
- قسم خاص بالراغبين في دراسة أصول الدين.
- قسم خاص بدراسة اللغة العربية.
- قسم خاص بدارسة الإدارة.
- قسم خاص بالراغبين في دراسة الجغرافيا.
- قسم خاص بالراغبين في دراسة الأنظمة.
- قسم خاص بالراغبين في دراسة علوم الحاسب والمعلومات.
- وحدة خاصة بدراسة البحوث.
- قسم خاص بدراسة اللغة الإنجليزية.
- مركز متخصص لدراسات الطالبات.
كلية الشريعة بالأحساء شروط القبول
تم وضع بعض الشروط الهامة من قبل إدارة جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية للراغبين في الالتحاق بكلية الشريعة بالأحساء وتعتبر الشروط التي تم وضعها هي شروط عامة لجميع الكليات داخل الجامعة وتتلخص في:
- أن يكون الطالب أو الطالبة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادها.
- الطلاب من خارج المملكة يتوجب عليهم تصديق الشهادة الخاصة بهم ومعادلتها من خلال وزارة التعليم بالمملكة.
- يجب ألا تزيد مدة الحصول على الشهادة الخاصة بالثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها عن خمسة سنوات.
- أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بالجامعة حسن السير والسلوك.
- يجب أن يكون المتقدم لائق طبيًا.
- في حالة العمل القطاع الحكومي للطالب الراغب في الالتحاق بالكلية يجب أن يقوم بإحضار موافقة جهة عمله.
- يجب أن يجتاز الطالب كافة الاختبارات الشخصية التي تضعها الكلية.
- يجب على الطالب تقديم كافة الأوراق التي تطلب منه من قبل إدارة الكلية.
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