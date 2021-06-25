إلغاء تأشيرة الخروج والعودة والنهائي للمقيمين بوابة أبشر 1443

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عمر شويل - جدة يبحث العديد من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن إمكانية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة والنهائي للمقيمين حيث يحتاج المقيم في حالة إصدارة لتأشيرة الخروج والعودة أو الخروج نهائيًا من المملكة وظهور فرصة عمل جديده له أن يبحث هل يمكن إلغاء تأشيرة الخروج والعودة قبل السفر وذلك من خلال قرار الخروج والعودة الجديد 2021 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على إلغاء تأشيرة الخروج والعودة والنهائي للمقيمين.

إلغاء تأشيرة الخروج والعودة والنهائي للمقيمين

يمكن إلغاء تأشيرة الخروج والعودة والنهائي للمقيمين وذلك عن طريق منصة أبشر الإلكترونية بالإضافة إلى ضرورة إلغاء التأشيرة الخاصة بالخروج والعودة في حالة عدم استخدمها من قبل المقيم وإلا سوف يتم تطبيق غرامة مالية عليه.

طريقة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي

يمكن للأفراد الراغبين في إلغاء تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة السماح التي حددتها المملكة عبر الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر ومنها يتم اختيار أبشر الأفراد.

يتم تسجيل دخول المستخدم عبر اسم المستخدم وكلمة المرور وإتمام عملية التسجيل.

التوجه إلى أيقونة الجوازات ومنها يتم الضغط على كلمة التأشيرات.

اختيار كلمة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي ويتم بعد ذلك تأكيد الطلب لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي.

بعد ذلك يتعين على المقيم الحصول على النموذج الخاص بإلغاء التأشيرة وملئ كافة البيانات والتوقيعات من صاحب العمل، ويتم التوثيق للنموذج من خلال الغرفة التجارية وتقديمه بعد ذلك إلى مكتب العمل على أن يكون صاحب العمل أو من ينوب عنه برفقه مقدم الطلب، وأخيرًا يتم سداد الرسوم المقررة لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي.

طريقة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

أتاحت المديرية العامة للجوازات إمكانية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر ومن ثم يتم اختيار أبشر الأفراد.

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول وكتابة رمز التحقق.

يتم التوجه إلى قائمة القطاعات ومنها يتم اختيار قطاع الجوازات.

يتم بعد ذلك التوجه إلى الخدمات الإلكترونية، ومنها خدمات المكفولين ويتم بعد ذلك الضغط على كلمة إلغاء التأشيرة.

وفي حالة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة لا يحق للمقيم أن يستر مبلغ التأشيرة المدفوع مسبقًا.