جمعية وسم للتصلب المتعدد تنظم برنامج جرب إحساسي ٢ بالياسمين مول

تحت شعار “معا نكون أقوى” دوت الخليج : البندري شبيلي / تصوير /عبد العزيز لجدل نظمت جمعية وسم للتصلب المتعدد بمحافظة جدة فعالية برنامج “جرب إحساسي ٢ ” تحت شعار “معا نكون أقوى” بالياسمين مول ، برعاية ودعم من شركة ميرك لتنظيم الفعاليات والتي تمتد بمشيئة الله إلى يوم السبت .

وأوضح المدير التنفيذي الأستاذ “عبدالله القرني ” بأن جمعية وسم للتصلب المتعدد تقدم خدمات ، وبرامج للمجتمع والمرضى المصابين ، وهدفنا الأول والأساسي من إنشاء الجمعية هو التثقيف الميداني بالأماكن العامة ، ومعرفة الناس بأهمية جمعية التصلب المتعدد ، وتقديم خدماتها للمريض والمجتمع .

الجدير بالذكر بأن جمعية وسم للتصلب المتعدد أقامت فعالية برنامج إحساسي ١ في ردسي مول والتي امتدت ٣ أيام قبل أسبوعين .

وأفاد القرني بأننا متواجدين في الياسمين مول لنتعاون في التثقيف الميداني وجذب الزوار وكذلك الموظفين والموظفات داخل المجمع ومعرفتهم بجمعية وسم بالتصلب المتعدد بمنطقة مكة المكرمة ، وتقديم خدماتها وبرامجها المتنوعة للمريض والمجتمع .

وفي الختام نالوا الزوار بجمعية وسم للتصلب المتعدد ، وحرصوا منظمين الجمعية بتوفير وتنظيم الإجراءات الاحترازية الخاصة (بفيروس كوفيد -١٩).

وقدم ” القرني” جزيل الشكر لجميع الحاضرين بفعالية برنامج جرب إحساسي ٢ من إعلاميين ومتطوعين وأيضا شكر خاص لمتجر أرض الورد ، وأزهار الجوهرة لمساهمتهم ببرنامج إحساسي ٢ .

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