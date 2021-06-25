رابط الاستعلام عن اسماء المرشحين لأداء فريضة الحج 1442

يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة عن رابط الاستعلام عن اسماء المرشحين لأداء فريضة الحج، لقد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية عن أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج، والتي قد صدرت صباح اليوم الجمعة 25 يونيو الموافق 15 ذو القعدة للعام الهجري الحالي 1442 هـ، وذلك ليتمكن جميع المقبولين بتجهيز أوراقهم الخاصة بالذهاب إلى الحج، حيث انه لم يتبقى إلا حوالي 24 يوم على يوم وقفة عرفات والذي يقوم به الحجاج بالوقوف على جبل عرفات.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت عن الرابط المحدد الذي يمكن من خلاله لجميع المتقدمين أن يقوموا بالاستعلام عن النتائج، وذلك ليتعرفوا إذا كانوا ضمن المقبولين لأداء فريضة الحج هذا العام أم لا، وكانت وزارة الحج والعمرة قد حددت عدد الحجاج هذا العام بألف مواطن فقط على أن تتوافر بهم بعض الشروط المحددة والتي قد تم الإعلان عنها اثناء التقديم منذ حوالي أسبوعين، وللتعرف على باقي التفاصيل تابعونا.

شروط التقديم في الحج للعام الحالي 1442

يجب على المتقدمين والذين قاموا بالتسجيل الالكتروني ان يكونوا من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، أو أن يكون ضمن مواطنين المملكة.

يجب أن يتراوح عمر الشخص المتقدم بين ثمانية عشر وخمسة وستون عامًا، على ان يكون المتقدم خالي من الامراض المزمنة.

يجب على المتقدم ان يكون حاصل على جميع لقاحات فيروس كورونا مع اوراق اثبات ذلك.

يمكن التقديم للجنسين سواء كانوا رجال او سيدات.

الاستعلام عن اسماء المرشحين لأداء فريضة الحج

يمكن الان لجميع المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في الحج الاستعلام عن اسماء المرشحين لأداء فريضة الحج، ويكون ذلك بشكل إلكتروني ليكون هذا واحدًا من اهم وافضل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمواطنين من تفشي فيروس كورونا بينهم وقد جاءت تلك الشروط كالتالي: