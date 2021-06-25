تمويل شخصي بدون تحويل الراتب عبر الأمثل للخدمات التمويلية .. مزايا ورابط التسجيل على القرض الجديد

يتم تقديم تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من شركة الأمثل التي توفر خدمات تمويلية للأفراد السعوديين والمقيمين داخل مدن المملكة، هذا ويتم تقديم التمويل بمبلغ يصل إلى 100,000 ريال سعودي، ليتم توزيع أقساطها على مدة لا تقل عن سنتين بهامش ربح منافس، كما يتوجب أيضا إحضار بعض المستندات اللازمة من أجل إتمام عملية الحصول على التمويل، من جهة ثانية توفر شركة الأمثل العديد من التمويلات من ضمنهها تمويل التورق والتمويل التأجيري والمرابحة على أن يتم تقديم هذا التمويل خلال الفترة المقبلة.

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب عبر شركة الأمثل

يتم تقديم هذا المنتج بصيغة التورق، حيث توفر الشركة السيولة النقدية لتلبية احتياجات المواطن السعودي، بالإضافة إلى كونه متوافق مع أحكام الشريعة وضوابطها، فضلا عن أن مدة التسديد مريحة، حيث تصل إلى حوالي 24 شهر أو ما يعادل سنتين، وفيما يلي باقي المزايا المتعلقة بـ تمويل التورق:

حجم التمويل الشخصي مع كفيل 100,000 ريال سعودي وإن كان بدون كفيل 50,000 ريال سعودي

مع كفيل 100,000 ريال سعودي وإن كان بدون كفيل 50,000 ريال سعودي الإجراءات سهلة وسريعة ويتم الحصول على تمويل بذات اليوم

تمويل التورق بدون تحويل الراتب.

ما هي الأوراق اللازمة لاستلام تمويل الأمثل الشخصي ورابط التقديم عليه

اولا يجب تسجيل الدخول في شركة الأمثل للتمويل الشخصي

ثم تعبئة نموذج الطلب المتعلق بهذا التمويل

توفير صورة عن الهوية الوطنية بالإضافة إلى توفير خطاب عن تعريف الراتب

يلزم العميل أيضا كشف حساب بنكي للشهور الثلاثة الأخيرة

كما يلزم أيضا تأمين العنوان الوطني وإثبات السكن سواء كان ملك أو إيجار

وفي بعض الحالات الاستثنائية من الممكن أن يتم طلب عدة مستندات إضافية

ما هو التأجير التمويلي المقدم من شركة الامثل

يتم تقديم التأجير التمويلي عبر شركة الأمثل للتمويل من أجل تلبية الاحتياجات التي يرغب باهتمامها العملاء من خلال منتج التأجير المنتهي بالتمليك لمختلف السيارات بالتناسب مع آلية سريعة وأجر شهري مدروس بعناية، هذا ويترافق مع التمويل العديد من المزايا والتي تشبه الى حد كبير مزايا تمويل التورق ، وفيما يلي المزايا كاملة: