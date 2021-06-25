نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل اليوم على تمويل شخصي مليون ريال لأي شخص عن طريق تمويل المنشآت والمشاريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس بالأمر العسير كما يظنه البعض. يمكنك طلب تمويل شخصي بدون كفيل لتمويل أي شئ بقيمة مليون ريال سعودي حتى استخدام التمويل لبدء عمل تجاري جديد أو دفع نفقات العمل. في الواقع ، قد تكون القروض الشخصية عبر الإنترنت خيارًا أسرع وأكثر ملاءمة من التقدم بطلب للحصول على تمويل لتمويل الأعمال من خلال البنك. في حين أن التمويل الشخصي بدون كفيل يمكن أن يوفر وصولاً سريعًا إلى النقود لشركتك بسعر فائدة جيد ، يجب عليك دائمًا مراجعة الفوائد والمخاطر المرتبطة بأي خيار تمويل ، بما في ذلك استخدام تمويل شخصي سريع 250 ألف ريال بأي راتب لأغراض تجارية.

إذا كنت تفكر في الحصول على تمويل شخصي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

فوائد استخدام التمويل الشخصي لتمويل المشروعات قد يكون التمويل الشخصي خيارًا قيمًا لتمويل نفقات الأعمال لأنها توفر المزايا التالية: الحصول على قرض شخصي أسهل من قرض العمل قد يتم صرف الأموال في حسابك بسرعة لا توجد ضمانات مطلوبة

1. الحصول على تمويل شخصي أسهل من الحصول على تمويل تجاري

إذا كان مشروعك لا يزال في مهده ، فقد تجد أن التأهل للحصول على تمويل شخصي بدون كفيل أسهل من الحصول على تمويل المنشآت. مع تمويل المشاريع ، يحدد المُقرض عادةً أهليتك من خلال النظر في إيرادات عملك ، وطول الوقت الذي قضيته في العمل ودرجة الائتمان الشخصية الخاصة بك. قد تواجه صعوبة في الحصول على تمويل الأعمال إذا كنت صاحب عمل جديدًا وليس لديك تاريخ في إدارة شركة.

على النقيض من ذلك ، سوف يؤهلك متعهدو القروض الشخصية للحصول على قرض يعتمد بشكل أساسي على درجة الائتمان والدخل. هذا يعني أنه يمكنك تضمين مصادر أخرى للدخل – مثل وظيفة أخرى أو دخل إيجار – في طلب التمويل الخاص بك.

2.قد يتم صرف الأموال في حسابك بسرعة

قد يكون طلب تمويل شخصي هو خيارك الأفضل إذا كنت بحاجة إلى رأس المال بسرعة ، حيث يقوم المقرضون عادةً بتوزيع القروض الشخصية في غضون أيام قليلة من الموافقة.

ولكن مع تمويل إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) – أحد أكثر أشكال تمويل الأعمال شيوعًا – قد تنتظر عدة أسابيع أو حتى أشهر قبل أن تتمكن من الوصول إلى أموالك.

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3. لا يلزم وجود ضمانات

معظم قروض الأعمال بضمان ، مما يعني أن المُقرض سيطلب منك على الأرجح تقديم أصول مثل مخزون الأعمال كضمان. إذا فشلت في سداد مدفوعاتك ، يمكن للبنك مصادرة ضماناتك.

ومع ذلك ، عادة ما تكون القروض الشخصية بدون ضامن ، مما يعني أنها لا تتطلب ضمانات. إذا تأخرت في سداد مدفوعاتك ، فقد يتضرر رصيدك ولكن المقرض لا يمكنه لمس أصولك.

مخاطر استخدام القرض الشخصي لتمويل العمل الحر

قبل التسجيل للحصول على قرض شخصي (أو أي منتج مالي) ، يجب أن تأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة ، مثل هذه أدناه:

تميل معدلات الفائدة على القروض الشخصية إلى الارتفاع

القروض الشخصية تضع ائتمانك الشخصي على المحك

قد لا تكون الفائدة معفاة من الضرائب

يمكنك دفع ما بين 1.99٪ و 26٪ APR للحصول على تمويل شخصي اعتمادًا على تقرير الائتمان الخاصة بك ومعايير أخرى. إذا كانت درجة الائتمان الخاصة بك أقل من ممتاز ، أو إذا اعتبر المقرض أن دخلك منخفضًا ، فقد تكون مؤهلاً فقط للحصول على تمويل شخصي عالي الفائدة.

من ناحية أخرى ، يبلغ متوسط ​​أسعار الفائدة على القروض التجارية ما بين 2.58٪ و 7.16٪ في المؤسسات المالية ، وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة.

عندما تحصل على تمويل شخصي لعملك ، فإنك تعرض الائتمان الخاص بك لمخاطر محتملة. على سبيل المثال ، إذا فشل عملك أو تخلفت عن سداد مدفوعاتك ، فقد تتعرض درجة الائتمان الخاصة بك لضربة كبيرة ، مما يجعل من الصعب التأهل لأنواع أخرى من الائتمان ، بما في ذلك التمويل العقاري وقروض السيارات.

بشكل عام ، لا يمكنك الحصول على ائتمان ضريبي لمدفوعات الفائدة على تمويل شخصي كما هو الحال مع تمويل تجاري.

ولكن مع الوثائق المناسبة ، قد تتمكن من خصم بعض أو كل مدفوعات الفائدة على قرضك الشخصي.

إذا كنت قادرًا على إظهار جميع العائدات من قرضك الشخصي لمصاريف تجارية مشروعة ، يمكنك خصم جميع مدفوعات الفائدة. ومع ذلك ، إذا قمت بخلط عائدات التمويل مع كل من المصاريف التجارية والشخصية ، فيمكنك فقط خصم المبلغ الذي تنفقه على عملك ، مما قد يكون من الصعب توثيقه.

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هل يجب عليك استخدام تمويل شخصي للإنفاق على المشروعات

قد يكون من الحكمة استخدام تمويل شخصي لتمويل عملك. قد يوفر وسيلة أسرع وأكثر ملاءمة للتمويل دون مطالبتك بتقديم ضمانات. بالطبع ، يجب عليك بذل العناية الواجبة وموازنة جميع الفوائد والمخاطر من حيث صلتها بموقفك.

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