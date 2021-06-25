عروض هافال البنك الأهلي في يونيو 2021 ومعرفه الشروط وكيفيه الحصول علي سياره

عروض هافال البنك الأهلي في يونيو 2021 من اهم العروض التي اطلقها البنك الأهلي في يونيو من ضمن عروض اخرى وتم الإعلان عنها عبر صفحه البنك الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. كما تم الإعلان عن مجموعه عروض للسيارات حديثه في يونيو أيضا والتي تسال عنها الكثير من السعوديين مثل عروض كيا البنك الأهلي 2021 ومعرفه شروط العروض وكيفيه الحصول عليها و عروض الراجحي علي نيسان 2021 والمقدمة بالتعاون مع نيسان بترومين والذي يمكن للسعوديين الحصول عليهم بكل سهوله ويسر. والآن سوف نتعرف علي العروض ومعرفه اهم الشروط والسيارات التي شملتها العروض بالتفصيل من خلال الفقرات الأتية.

عروض هافال البنك الأهلي

اعلن الأهلي عن عروض سيارات هافال الحديثة والتي تم إطلاقها حديثا بالمملكة السعودية والتي احبها كثير من المواطنين لان السيارات تتميز بالراحة والرفاهية ومزوده بالتكنولوجيا الحديثة. كما أن العروض شملت العملاء المحولين رواتبهم إلي البنك بالإضافة إلي بعض الشروط التي وضعها البنك والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية:

لا توجد رسوم إدارية ولا مقدم للدفعه الأولي.

العرض ساري حتي 30 يونيو 2021 أو حتي نفاذ كميه السيارات.

الدفعة الأخيرة لعملاء التحويل تكون 30% من سعر السيارة.

يتم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة علي نسبه تامين 3.75% وفتره السداد تكون 5 سنوات.

العروض أتاحت للعميل اختيار مبلغ الدفعة الأولي وتصميم الأجرة الشهرية المناسبة له.

تطبق جميع الشروط والأحكام الخاصة بالمصرف و الوكالة.

البنك لا يمثل الوكيل إنما يقدم الخدمة فقط.

تتم احتساب مبلغ الأجرة بناء علي سعر السيارة الأساسي.

سيارات هافال 2021

اعلن البنك عن مجموعه من سيارات هافال 2021 والتي شملتهم العروض والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

h6 هافال 2021 بقسط شهري 1110 ريال وبمعدل نسبه سنوي 4.63%.

h2 هافال 2021 بقسط شهري 909 ريال وبمعدل نسبه سنوي 4.68%.

h9 هافال 2021 بقسط شهري 1482 ريال بمعدل نسبه سنوي 4.58%.

كيفيه الحصول علي سياره هافال

بالإضافة إلي أن البنك الأهلي اعلن عن طريقه وكيفيه الحصول علي أي سياره هافال مناسبه له وبعدها عليه التوجه إلي مسؤول مبيعات تمويل الأهلي التأجيري الموجود في صالة العرض الخاصة بالوكيل أو زياره احد فروع البنك الموجودة بالمملكة. كما اعلن البنك علي الرقم 920000891 للاستفسار اكثر عن العروض.