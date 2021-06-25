فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني الموحد iam.gov.sa

فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني إذ يقوم الكثير من المواطنين السعوديين بالبحث عن طريقة فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، ويعد مصرف الراجحي من أميز المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وذلك لتوافر الكثير من الخدمات بداخله، كما يتوافر له فروع كثيرة سواء داخل المملكة العربية السعودية أم داخل عدة دول عربية منها الأردن وماليزيا والكويت، والنظام الذي يسير على نهجه هذا البنك هو نظام متوافق مع الشريعة الإسلامية.

فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن أفضل طريقة فتح حساب مصرف الراجحي عبر بوابة النفاذ الوطني، وهذه هي الخطوات الصحيحة

لفتح الحساب:

أولا: قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

ثانيا: قم بفتح حسابك ثم قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك وهي الاسم والجنسية ورقم الهاتف ورقم الهوية ورقم الإقامة وعنوان

البريد الإلكتروني.

البريد الإلكتروني. ثالثا: ثم قم باختيار المبلغ المراد صرفه في الشهر، ثم قم بإدخال رمز التحقق.

رابعا: ثم قم بإدخال باقي المعلومات ومن ثم تقديم الطلب.

خامسا: ثم قم بالذهاب لصفحة توثيق الطلب من خلال بوابة النفاذ الوطني.

سادسا: بعد ذلك يقوم الموقع بإرسال بيانات الحساب إليك عبر البريد الإلكتروني.

سادسا: ثم يتم إصدار بطاقة المصرف الراجحي من خلال أجهزة الخدمة الذاتية الموجودة في المملكة العربية السعودية.

مصرف الراجحي

كما أن رأس مال هذا المصرف يصل إلى خمسة وعشرين مليار ريال سعودي والذي قام بتأسيسه سليمان بن عبد العزيز الراجحي وصالح الراجحي وكان ذلك في عام 1975 ، وحصل هذا المصرف على الكثير من الجوائز منها جائزة أفضل موقع في الإبداع التفاعلي عام 2010 ، كما حصل على جائزة التميز في الخدمات المالية للأشخاص، كما حصل على جائزة التميز في الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية في عام 2008، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة فتح حساب في الراجحي إلكترونياً عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد.

رابط فتح حساب الراجحي عبر النفاذ الموحد iam.gov.sa

يمكن لجميع العملاء أن يقوموا بفتح حساب في مصرف الراجحي، بل القيام بالتوثيق أيضاً وذلك عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول، وكتابة البيانات المطلوبة بدقة شديدة، وبهذه الطريقة سيتمكن من فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني بكل سهولة ودون أي مشقة أو عناء.