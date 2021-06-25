فتح حساب للأطفال في الراجحي إذ يقوم الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن كيفية فتح حساب بنكي لأطفالهم في بنك الراجحي، ويعد مصرف الراجحي أحد أفضل المصارف في المملكة العربية السعودية وكان قد تأسس في عام 1975 ، ويوجد له خمسمائة فرع ، كما أنه يوجد في عدد من الدول منها ماليزيا والكويت والأردن ويوجد في الأردن ثماني فروع، ويعمل مصرف الراجحي بنظام الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات الخاصة بالمصرف.

فتح حساب للأطفال في الراجحي

أولا: قم بالدخول على الرابط الخاص بمصرف الراجحي الرسمي.

ثانيا: قم بالموافقة على جميع الأحكام والشروط المقررة من البنك.

لابد من إحضار هوية ولي الأمر وأيضاً توقيعه المعتمد في البنك.

ثالثا: ثم قم بفتح حسابك ومن ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة منك الخاصة بالطفل وهي نوع بطاقة الهوية، ونوع بطاقة الهوية،

وجنسية الطفل، ورقم الهاتف، واللقب وعنوان البريد الإلكتروني، وقيمة الراتب الشهري، ورمز التحقق.

وجنسية الطفل، ورقم الهاتف، واللقب وعنوان البريد الإلكتروني، وقيمة الراتب الشهري، ورمز التحقق. رابعا: قم بإكمال باقي الخطوات، وبعد ذلك تكون قد أنشأت الحساب بنجاح.

جوائز بنك الراجحي

كما حصل المصرف على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل برنامج تمويل عقاري في عام 2009 ، كما حصل جائزة أكثر

المصارف الإسلامية تميزا في عام 2010، كما حصل أيضا على جائزة يوروموني كأفضل مصرف إسلامي في السعودية، كما حصل

على جائزة أفضل موقع إلكتروني تجاري في الشرق الأوسط، كما حصل على جائزة الإنجاز في التمويل الإسلامي في المملكة العربية

السعودية، كما حصل على جائزة التميز في المصرفية الإلكترونية، كما حصل على جائزة أفضل موقع إلكتروني داخل المملكة العربية

السعودية، وسنوضح لكم في هذا المقال طريقة فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي.

فتح حساب في الراجحي أقل من 18

يتساءل العديد من الشباب تحت سن 18 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن إمكانية فتح حساب في الراجحي أقل من 18 عام،

ولكن في مصرف الراجحي الأمر غير متاح، ولكن يمكن فتح الحساب بولاية الوالد، أما وفقاً للقوانين لا يمكن فتح الشخص أقل من 18

عام حساب بنكي بمفرده، وقد بينا لكم طريقة فتح حساب للأطفال في الراجحي بكل سهولة.