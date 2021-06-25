نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في المسار الإلكتروني للحج المرحلة الثانية وزارة الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في المسار الإلكتروني للحج المرحلة الثانية وزارة الحج والعمرة؛ حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عن قصر التسجيل في الحج لهذا العام 1442 – 2021 على المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية؛ وذلك بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا وتداعياته، وقد شددت على ضرورة أن يتمتع المتقدم للتسجيل في الحج عبر بوابة مسار الإلكتروني بكامل الصحة، وألا يعاني من الأمراض المزمنة، وأن يكون في الفئة العمرية من 18 وحتى 65 عام، وأن يكون حاصل على لقاح كورونا.

التسجيل في المسار الإلكتروني للحج المرحلة الثانية

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل في المسار الإلكتروني للحج 2021 – 1442، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا اليوم الجمعة الموافق 15 ذو القعدة 1442، وقد أوضحت خطوات التسجيل في الحج بالخطوات التالية:

استقبال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل. تسجيل دخول البوابة الإلكترونية والتأكد من دقة البيانات المسجلة. استعراض الشروط والضوابط. تحديد مرافق واحد ممن سبق لهم التسجيل في الحج المرحلة الأولى. تحديد الباقة المناسبة من بين الباقات المتاحة. سداد أجور الخدمات عبر منصة سداد.

انتظار استخراج تصريح أداء فريضة الحج، وقد أكدت وزارة الحج والعمرة أن القبول النهائي في الحج لا يتوقف على سرعة التسجيل أو أسبقية التسجيل في الحج، ولكن يتوقف على الأماكن المتوفرة، وتطابق المعايير والاشتراطات المحددة من قبل.

إحصائيات وزارة الحج والعمرة المرحلة الأولى

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج المرحلة الأولى.

بلغ عدد المسجلين في الحج لعام 1442 554.270 ألف حاج.

احتل الرجال النسبة الأعلى من بين المسجلين في الحج عبر بوابة المسار الإلكتروني بنسبة 59%.

بلغت نسبة الإناث المسجلين عبر بوابة مسار الإلكتروني 41%.

احتلت الفئة العمرية ما بين 30 و 40 عام النسبة الأعلى للتسجيل في الحج، بينما بلغت نسبة المسجلين فوق سن ستين عامًا حوالي 2%.

باقات وزارة الحج والعمرة 1442

قدمت وزارة الحج والعمرة باقات الحج 1442 وعددهم ثلاث باقات، كالتالي:

باقة ضيافة مميزة أبراج يبدأ سعرها من 16.560.50 ريال سعودي شاملة الانتقال بين مكة والأماكن المقدسة، ولكنها لا تشمل قيمة الضريبة المضافة.

ضيافة مميزة مخيمات سعرها 14.381.95 ريال سعودي.

ضيافة مخيمات سعرها 12.113.95 ريال سعودي.

جميع الباقات موازية لباقات مواسم الحج للأعوام السابقة، ولكن تم إضافة تكاليف الاشتراطات الصحية والمواصفات والرسوم الإضافة التي تتكلفها الباقة، كما أن سعر الباقة للحج الواحد يشمل الانتقالات بين مكة والأماكن المقدسة، وغير شامل قيمة الضريبة المضافة.

في النهاية نكون تعرفنا على باقات وزارة الحج والعمرة لعام 1442، بالإضافة إلى طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني للحج 1442.