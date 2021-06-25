تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر بوابة أبشر وتوكلنا وماهي الرخصة الرقمية الإلكترونية

تفعيل رخصة القيادة الرقمية أحد أكثر ما يبحث عنه المواطنين السعوديين، وتعد هذه الخدمة من أفضل الخدمات الرقمية المقدمة من قبل وزارة الداخلية السعودية، وذلك للتوفير والتسهيل على جميع المواطنين أصحاب السيارات بدلا من إخراج رخصة ورقية والذهاب لمقر الخدمة، وذلك منعا للزحام خصوصا في ظل الأزمة الصعبة الحالية التي يشهدها العالم أجمع، كما أن المملكة العربية السعودية تريد التقدم في المجال الرقمي بشكل كبير، لذلك تقوم بتوفير كل الخدمات الخاصة بالوزارات على المواقع الإلكترونية.

تفعيل رخصة القيادة الرقمية

زاد البحث في الأيام الأخيرة من قبل أصحاب السيارات والمركبات عن معرفة خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية المقدمة من قبل وزارة الداخلية السعودية، وذلك للتوفير عليهم، وهذه هي الخطوات الصحيحة لتفعيلها:

أولا: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر أو القيام بالحصول على التطبيق الخاص به.

ثانيا: قم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب، أو قم بتسجيل الدخول على الحساب الخاص بك إذا كنت تمتلك حساب سابق.

ثالثا: وبعد ذلك قم بالنقر على أيقونة خدماتي الموجودة داخل الموقع، ومن ثم الضغط على خانة الهوية الرقمية.

رابعا: ثم قم بالضغط على أيقونة تفعيل الهوية الرقمية، وبعد ذلك قم باختيار خانة رخصة القيادة

الموجودة أسفل الشاشة.

الموجودة أسفل الشاشة. خامسا: وفي الأخير قم باختيار رخصة القيادة الرقمية المفعلة وبهذا تكون قد أتممت التفعيل.

ماهي الرخصة الرقمية

هي عبارة عن نسخة رقمية من رخصة القيادة، وقد قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعاوناً مثمراً بينها وبين

الحكومة السعوددية، وقام مركز المعلومات الوطني بإصدارها، وهي تحتوي على رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، وفائدتها

أنها يمكن استخدامها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي دون الحاجة للاتصال بشبكة الانترنت، وتعد خطوة ذكية لحكومة الكترونية

متطورة، ويمكن للجميع الحصول عليها إما عبر بوابة أبشر أو توكلنا.

الرخصة الإلكترونية

وهذه الرخصة الرقمية تكون بديلة عن الورقية ويجوز حملها معك وهي تكون متضمنة كل بيانات الرخصة الورقية مثل اسم صاحبها باللغتين العربية والإنجليزية، وتاريخ انتهاء الرخصة، بالإضافة إلى تاريخ الميلاد الهجري والميلادي، وقد وضحنا لكم في هذا المقال كيفية تفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني المقدم من قبل وزارة الداخلية السعودية، كما أنها لا تعد الرخصة الإلكترونية أو رخصة القيادة الرقمية بديلاً عن الرخصة المطبوعة البلاستيكية، وفي حال طلب رجل المرور أو الشرطة تلك الرخصة لابد من تقديمها.