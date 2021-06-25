الرئيس الأميركي يعلن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا إثر انهيار مبنى ووقوع قتلى وفقد مئات الأشخاص

دوت الخليج – وكالات أعلن الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار مبنى في الولاية، الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص حتى الآن، فيما لا يزال أكثر من 150 شخصاً في عداد المفقودين.

ووفقا لبيان صادر اليوم عن البيت الأبيض، يخوّل إعلان الرئيس، وزارة الأمن الداخلي ، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين، وتعزيز تدابير الطوارئ لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة.

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