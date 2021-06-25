غرفة ينبع تنظم ورشة عمل حول تطوير الذات واكتشاف المواهب الاجتماعية

دوت الخليج – ينبع نظمت غرفة ينبع بالتعاون مع جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي أمس, ورشة عمل بعنوان “ضرورة تطوير الذات نحو اكتشاف المواهب الاجتماعية”.

وأكد رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي خلال الورشة أهمية الورشة في تحقيق تنمية مستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبشرية من خلال التركيز على العمل الاجتماعي وإبراز قيمه المثلى إلى جانب تفعيل الأنشطة الهادفة لدعم الموهوبين وحثهم على تطوير قدراتهم وإمكاناتهم.

من جانبه استعرض الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث أدوار الجائزة ورؤيتها ورسالتها وأفرعها، مشيرا إلى أن الورشة سيتبعها ورش ولقاءات استشارية أخرى في بعض مناطق المملكة لتكوين تصوُّر عام وشامل يُمكن الاستعانة به لخدمة وتجويد العمل الاجتماعي وفق منظومة تدريب نوعية لرواد العمل الاجتماعي، تمهيدًا لترسيخه على نحوٍ أفضل يتناسب مع توجهات الوطن ورؤيته المستقبلية.

وتخلل أعمال الورشة استعراض خطة وأهداف لجنة ريادة الأعمال بغرفة ينبع واستعراض لأساسيات البدء بالمشروع التجاري والتحديات القانونية التي تواجه رواد الأعمال.

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