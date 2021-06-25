صحة الحدود الشمالية تبدأ في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأك

دوت الخليج – واس بدأت صحة الحدود الشمالية برنامج إعطاء الجرعة الثانية من لقاحات كورونا، بتغطية الفئة العمرية من 50 سنة فما فوق ممن أخذ الجرعة الأولى، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

ورصدت عدسة “واس” استقبال مركز لقاحات كورونا بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية في المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي” لإعطائهم لقاح “كوفيد-19” الجرعة الثانية، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، والمجهز بالطاقم الطبي المتخصص والخدمات الأساسية ونقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بطريقة منظمة.

وأكدت الصحة أن برنامج إعطاء الجرعة الثانية سيغطي الفئات العمرية الأخرى وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع وتوفر اللقاحات، وتسعى الصحة لتوفير التغطية لأكبر شريحة ممكنة من السكان خلال الفترة القليلة القادمة.

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