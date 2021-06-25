طريقة الاستعلام عن طلب الحج عبر المسار الإلكتروني للحج 1442

كيفية الاستعلام عن طلب الحج يعتبر هذا السؤال واحد من ضمن أكثر الأسئلة التي تدور في الحديث بين العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بمعرفة نتيجة القبول والتأهل في موسم الحج هذا العام وذلك من أجل إستكمال باقي طلبات التقديم ودفع الرسوم المستحقة في حالة القبول.

الاستعلام عن طلب الحج

وفرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية هذا العام بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وذلك لأن يتم من خلال هذه البوابة القيام بإستخراج طلب الحج، وقد إعلنت الوزارة في وقت سابق بأن موسم الحج هذا العام سيكون فقط للمواطنين والمقيمين في المملكة ووفقاً لشروط معينة قامت بوضعها.

الاستعلام عن تصريح الحج من أبشر

يمكن إن تقوم بعملية الاستعلام عن تصريح الحج من خلال موقع منصة أبشر حيث يكون ذلك عن طريق القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهذه الخطوات تكون وفقاً للسطور التالية:

الذهاب إلي موقع منصة أبشر علي شبكة الأنترنت.

اختيار من الصفحة الرئيسية خدمات الأفراد.

بعد ذلك تقوم بكتابة أسم المستخدم ثم رقم السر.

إدخال رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر الدخول.

اختيار من القائمة الجانبية للموقع الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الاستعلام عن احقية الحج.

تكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامةفي المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر الاستعلام.

يعرض لك البيانات في صفحة أخري.

خطوات الاستعلام عن طلب الحج عبر المسار الإلكتروني 1442

تستطيع إن تقوم بعملية الاستعلام عن طلب الحج من خلال موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل حيث يكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: