برنامج دعم صغار مربي الماشية 1443 من البرامج التنموية التي أطلقتها المملكة مؤخرًا لصغار مربي الماشية من أجل تنمية القطاع الريفي والزراعة المستدامة والثروة الحيوانية وفقًا لرؤية 2030 الإصلاحية التي تقتضي بدعم صغار المزارعين وصغار مربيين الماشية بهدف تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء وتوجيه الدعم المادي للمستحقين له.

التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية 1443

للتسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية اتبع الخطوات الآتية:

الدخول لموقع وزارة البيئة والمياه.

قم بالنقر على طلب الخدمة ثم النقر على تسجيل مستخدم جديد.

ابدأ في إدخال البيانات الشخصية المطلوبة منك.

ثم اختر قطاع الأفراد.

ابدأ بالموافقة على الشروط والأحكام ثم انقر على كلمة التسجيل.

يُرسل لك النظام رسالة نصية على الجوال وبها كود التفعيل ادخله في مكانه المخصص.

بذلك تكون قد سجلت في برنامج دعم صغار مربي الماشية.

شروط التسجيل في برنامج دعم صغار الماشية

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ألا يكون موظف بالقطاع العام أو الخاص وألا يكون سجين أو مقيم في أحد دار الإيواء الحكومي.

أن يكون من صغار مربي الماشية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

أن يكون حاصل على البطاقة الصحية.

أن يكون ملتزمًا بالمعايير الصحية والفنية المطلوبة والتي اعتمدتها الوزارة لبرنامج دعم الماشية.

أن يكون لدى المستفيد حسابًا بنكيًا ومسجل باسمه على البوابة الإلكترونية.

لابد من رفع الطلب على البوابة للحصول على الدعم.

لابد من أن يكون مقيمًا بالمملكة.

تكلفة الخدمة مجانية تمامًا.

تحديث الإعانات الزراعية

دعت وزارة البيئة المستفيدين من برنامج دعم صغار الماشية من تحديث بيانات المستفيدين في البرنامج بالخطوات الآتية:

الدخول لموقع وزارة البيئة.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق ثم الدخول.

اختر برنامج دعم صغار الماشية أو دعم الإعانات الزراعية أو أي برنامج ريفي مدعوم لديك تريد تحديث بياناته.

ابدأ في تحديث البيانات الشخصية ثم تحديث معلومات التواصل والبيانات المطلوب تحديثها.

ملاحظة: تكلفة الخدمة مجانية تمامًا والمدة الزمنية المخصصة لإتمام العمل هي 60 يوم وبإمكانك حساب قيمة الدعم من الموقع نفسه من حاسبة الدعم الموجودة بالحساب .