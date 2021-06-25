المرحلة الثانية للحج والعمرة للعام الهجري 1442 وخطوات التسجيل والشروط بالتفصيل  

المرحلة الثانية للحج والعمرة للعام الهجري 1442 أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة داخل المملكة العربية السعودية أمام كل الراغبين في أداء هذه الفريضة والشريعة العظيمة، وذلك بعد قيام حكومة المملكة بفرض عدد من الشروط اللازمة على كل متقدم للحج أو العمرة هذا العام، ومن خلال المقال التالي تتيح لك كافة هذه الخطوات وكيفية القيام بها بأسهل الطرق الممكنة.

خطوات التسجيل في المرحلة الثانية للحج والعمرة للعام الهجري 1442

أفادت الهيئة العامة للحج والعمرة السعودية بأن الموعد المحدد للإعلان عن بدأ المرحلة الثانية من التسجيل الإلكتروني لأداء الحج أو العمرة هو اليوم الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري، ويتم فتح التقديم في بداية الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

حيث لابد من توافر كافة الشروط الملزمة والمعايير الواجب توافرها لدى كل المتقدمين، ويأتي الاستعانة بفتح مرحلة ثانية بعد غلق باب التقدم عبر التسجيل للمواطنين والمقيمين داخل السعودية من خلال الشبكة الإلكترونية، وهذه الخطوات اللازمة للتسجيل هي التالي:

يتم بعث رسالة هاتفية عبر الهواتف المحمولة الخاصة بجميع فئات الأفراد المتقدمين.

يلي ذلك قيام الشخص المرشح بالدخول على المنصة الإلكترونية للحج حتى يتم التأكد من كافة البيانات الخاصة به.

القيام بالضغط على زر الموافقة بجميع الشروط والأحكام.

كما يستطيع كل متقدم القيام بإضافة عدد واحد فرد مرافق له بشرط كونه مما سبق للتقديم للتسجيل.

التعرف على الأنظمة المتاحة واختيار النظام المناسب له.

القيام بالتعريف عن الطريقة التي سيقوم بها المتقدم سداد قيمة الخدمات المقدمة خلال الحج أو العمرة.

انتظار صدور التصريح بأداء فريضة الحج أو العمرة.

شروط التسجيل في المرحلة الثانية للحج والعمرة للعام الهجري 1442

أن لا يزيد عمر المتقدم عن ستين عام ولا يقل عن ثمانية عشر عام.

يجب أن يكون تلقى على الاقل الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

أن يكون المتقدم غير مصاب أو حامل لأي من الأمراض المزمنة.

أن يكون ممكن تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا.

ضرورة مضي أكثر من أسبوعين على تلقى المتقدم للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

ختامًا قدمما لحضرتكم خطوات التسجيل في المرحلة الثانية للحج، وما هي شروط التسجيل.