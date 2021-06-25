خطوات استخراج تصريح اجير الحج 1442 للعمل المؤقت

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عمر شويل - جدة خطوات استخراج تصريح اجير الحج للعمل في خدمة حجيج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لعام 1442، وهو تصريح عمل مؤقت، تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطن أو المقيم أو الوافد الذي يريد الاستفادة مما عو متاح في تلك الفترة، وتقديم الخدمات للحجاج، وسد احتياج الشركات العاملة والمعتمدة، لتتمكن من تسهيل الحصول على الخدمة، حيث يعمل برنامج أجير على تنظيم حركة وتنقلات العمالة والاستفادة من القدرات المتاحة وتقليل عمليات استقدام عاملين من الخارج للوظائف الشاغرة.

برنامج أجير

هو برنامج قدمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف لتحسين الاستفادة من القدرات البشرية المتوفرة داخل الملكة، وسد احتياجات سوق العمل من بعض التخصصات، ويعمل البرنامج على تقديم فرص عمل مؤقتة عبر تيسير الوصول إلى القوى العاملة، وتنظيم العمل المؤقت،وتقديم الحلول المرنة لأصحاب العمل كي يتمكنوا من إضافة عاملين بتخصصات معينة تغطي حاجتهم لتلك الكفاءات، ورفع الإنتاجية .

تصريح عمل أجير

خدمات برنامج اجير كثيرة، وقامت وزارة الموارد البشرية بإنشاء منصة إلكترونية تشكل كل التعليمات الضوابط، وتستعرض خدمات أجير المقدمة للمستفيدين، تلك الخدمات منها سوق عمل افتراضي للباحثين عن العمل والشركات، وتمكن الشركات من استعرض السير الذاتية للعاملين المسجلين على البرنامج، واختيار ما يناسبها، وها نحن نتحدث عن طريقة استخراج تصريح أجير الحج 1442 للعمل في الجرمين الشريفين وحدمة الحجاج.

طريقة استخراج تصريح اجير الحج

اقترب موسم الحج لعام 1442، وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة بإطلاق المرحلة الثانية من التسجيل في مسار حجاج الداخل الإلكتروني، لاستكمال الحجز ودفع الرسوم على حسب الباقة التي اخترها الحاج، وعلى التوازي أتاحت وزارة الموارد البشرية أمام الشركات والأفراد، التقديم على استخراج تصريح أجير الحج 1442، وحول كيفية طلب التصريح لابد أولاً من التسجيل في منصة أجير.