نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريضة الحج للعام الهجري 1442 وأسماء المرشحين لأداءها وما هي شرط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج للعام الهجري 1442 ينتظره عدد كبير من الذين سبق أن قاموا بالتقديم للحج أو العمرة للعام الحالي، حيث قامت الهيئة العامة للحج والعمرة داخل المملكة العربية السعودية بفتح باب التسجيل للجمِيع المقيمين والمواطنين بها منذ بداية الشهر الجاري، وهنا نأتيكم بكيفية الاستعلام عن قبول أسماء المسجلين من عدمه، والشروط اللازمة للتقديم فتابعونا لمعرفة المزيد.

موعد الإعلان عن أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج للعام الهجري 1442

قامت وزارة الحج والعمرة بالسعودية بإتاحة أسماء المقبولين ضمن قوافل الحج والعمرة لهذا العام يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي، والْموافق لليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة.

وذلك بعد غلق فتح باب التقديم من خلال المنصة الإلكترونية منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري، والذي يوافق اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة.

عدد المسجلين لأداء فريضة الحج للعام الهجري 1442

شهد التسجيل عبر المسار الإلكتروني استقبال ما يزيد عن خمسمائة وأربعين ألف طلب من كافة المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية منذ بدء فتح باب التسجيل وحتى موعد غلقهُ يوم الأربعاء السابق في تمام الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم.

بلغ إجمالي عدد المتقدمين من الذكور تسعة وخمسين بالمائة، في حين وصلت نسبة ما تقدم من الإناث41%، وكانت الفئات العمرية المتقدمة والتي تتراوح أعمارهم ما بين عمر الواحد والثلاثين عام إلى الأربعين عام نسبة 38% من إجمالي عدد المتقدمين.

في حين تساوي نسبة المتقدمين من ما يزيد أعمارهم عن الستين عن 2 %.

شروط التقديم لأداء فريضة الحج للعام 1442

ألا يزيد عدد المتقدمين عن ستين ألف، وذلك نتيجة اتابع سياسة التباعد والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كوفِيد 19.

أن يكون عمر المتقدم ما بين سن الثامنة عشر وسن الستين.

يجبأن يحصل جميع المتقدمين على لقاح فيروس كورونا، وأن يكون قد مضى على أَخذه للجرعة الأولى مدة أربعة عشر يوم.

أن يكون المتقدم خالي من جميع الأمراض المزمنة.

ويرجى من كل المتقدمين لزيارة بيت الله الحرام متابعة الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة، للتوقف على أحدث التفاصيل؟