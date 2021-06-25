رابط الاستفسار عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة 1443 برقم الإقامة

كيفية الاستفسار عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة 1443 يعد هذا السؤال واحد من ضمن أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان الكثير من العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يعرفون طريقة الاستعلام عن صلاحية هذه التأشيرة حيث إنها هي التي تمكنهم من العودة إلي أراضي المملكة بعد إنتهاء أجازة العمل.

صلاحية تأشيرة الخروج والعودة 1443

تأشيرة الذهاب والعودة هي واحدة من ضمن التأشيرات الصادرة من إدارة الجوزات السعودية إلي العمالة الوافدة بالمملكة حيث إن هذه التأشيرة تسمح للمقيم بالذهاب والعودة إلي المملكة بعد صدورها بدون الحاجة إلي زيارة مديرية الجوزات أو سفارة المملكة في بلد المقيم وتكون صلاحية هذه التأشيرة تتراوح ما بين 90 إلي 120 يوماً.

الاستعلام عن تأشيرة الذهاب والعودة

يمكن إن تقوم بعملية الاستعلام عن تأشيرة الذهاب والعودة من خلال منصة مقيم حيث يكون ذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع منصة مقيم علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة خدمة صلاحية التأشيرات.

تكتب رقم التأشيرة في المربع المخصص له.

بعد ذلك تقوم بإدخال رقم الإقامة ثم تاريخ الميلاد للمقيم.

مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها.

الضغط علي زر الاستعلام.

يعرض لك البيانات في صحفة أخري بالموقع.

الاستفسار عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة 1443 من أبشر

لأن تقوم بعملية الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الذهاب والعودة من خلال موقع منصة أبشر يجب عليك القيام بمجموعة بسيطة من الخطوت وهي تتلخص في السطور التالية: