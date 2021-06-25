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عمر شويل - جدة متى ينتهي الصيف في السعودية يعتبر سؤال من الأسئلة التي ينتظر إجابتها المواطنون في المملكة العربية السعودية، لأنهم يفضلون فصل الصيف، فهو الفصل المفضل إليهم حيث يستمتعون خلال هذا الفصل بالرحلات والمناظر الخلابة، وسوف نتعرف على مواعيد نهاية فصل الصيف في المملكة من خلال هذا المقال بالتفصيل.

متى يبدأ فصل الصيف المملكة العربية السعودية 2021

فصل الصيف من الفصول التي تأتي مباشرة بعد فصل الربيع، وهو من الفصول التي تتميز بدرجة الحرارة المرتفعة والرطوبة الشديدة.

مما يساعد المواطنين على الخروج والتنزه، والذهاب إلى الأماكن السياحية، والاستمتاع بالكثير من الرياضات والذهاب إلى المسابح المغلقة.

متى ينتهي الصيف في السعودية

الصيف في المملكة العربية السعودية بجهة خاص، وفي كافة الدول الخليج بوجه عام نهايته تكون يوم 5 سبتمبر 2021.

ودرجة الحرارة في فصل الصيف تصل في المملكة إلى حوالي 41 درجة مئوية، أما في مدينتي التوابع والريان تبلغ درجة الحرارة 36 درجة مئوية.

وفي مدينة الجوزاء تبلغ درجة الحرارة 39 درجة مئوية، وتبدأ درجات الحرارة في التعرض إلى الانخفاض عندما ينتهي فصل الصيف، ويبدأ حلول فصل الخريف.

كم باقي على فصل الصيف

في المملكة العربية السعودية حسب التقويم الميلادي والهجري فصل الصيف في المملكة يبدأ في يونيو من كل عام، أما نهاية فصل الصيف تكون في شهر سبتمبر 2021.

ولهذا نجد أن فصل الصيف من الآن متبقي عليه 43 يوم بالضبط، ويكون نهاية فصل الصيف من خلال الحسابات الفلكية التي نقوم بها.

ولكن بالفعل لا يرحل فصل الصيف إلا عندما ننتهي من شهر سبتمبر، وخاصة عندما نصل إلى يوم 20 سبتمبر، ثم يبدأ بعد هذا الطقس في التغيير بالشكل التدريجي.

يبدأ في البرودة يوم بعد يوم والبرودة تعد من العلامات التي تدل على نهاية فصل الصيف بالشكل الفعلي وبداية فصل الخريف، وفصل الخريف يعتبر من المراحل الانتقالية بين فصلي الشتاء والصيف.

كم باقي على فصل الصيف في العد التنازلي ؟

حسب العد التنازلي يتوقع على الانتهاء من الفصل الذي يتميز بالحرارة الشديدة حوالي 41 يوم.

وتوفر الكثير من المواقع التي تتواجد على شبكة الإنترنت العداد التنازلي الذي يوضح للمواطنين عدد الأيام المتبقية على فصل الصيف.

حتى يستعدوا إلى قدوم فصل الشتاء من خلال المرحلة الانتقالية، وهي فصل الخريف.