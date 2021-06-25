متى تظهر نتائج التحصيلي للالتحاق بالجامعات في السعودية 1442؟

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عمر شويل - جدة ظهور نتائج التحصيلي للالتحاق بالجامعات في السعودية، بعد تقدم الطلاب في المملكة العربية السعودية الذين انتهوا من المرحلة الثانوية بأداء الاختبار التحصيلي، والذي يعتبر الضامن الأول للالتحاق بالجامعات السعودية في حالة تخطي الاختبار وحسب التقدير الكلي للطالب في النهاية يتم تحديد الكلية التي تتفق مع مهاراته وقدراته العلمية والتعليمية، وينتظر الطلاب الآن الإعلان عن نتائج تلك الاختبارات التحصيلية للبدء في التخطيط لمستقبلهم الدراسي الجديد.

الاختبارات التحصيلية في السعودية

هو اختبار موحد عادل لجميع طلاب الثانوية العامة بالسعودية، حيث يسمح للجامعات بتحديد التقديرات التي تتفق معها ومع دراستها لاختيار الطلاب الحاصلين على تلك التقديرات والجديرين بالدراسة في الجامعة المحددة، وتحدد تلك الاختبارات على حسب القسم الموجود به الطالب سواء كان علمي أو أدبي على سنوات المرحلة الثانوية بأكملها، على أن يكون للسنة الأولى نسبة 20% والسنة الثانية نسبة 30% والسنة الثالثة نسبة 50%، ومن خلاله يتم تقييم طرق الدراسة ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى الطالب والتقييم للمناهج الدراسية.

التعرف على نتائج الاختبار التحصيلي من خلال قياس

من خلال هيئة قياس يمكن عرض نتائج الاختبار التحصيلي باتباع الخطوات:

اتباع رابط هيئة قياس الإلكتروني.

التسجيل بالحساب الشخصي المعتاد بالبيانات المطلوبة في حقولها الخاصة.

اختيار تبويب الاختبارات ومنه النتائج ومن ثم يتم عرض النتائج في حالة ظهورها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الاختبارات التحصيلية من توكلنا

يسمح تطبيق توكلنا بإنجاز عدد كبير من الخدمات من خلاله مثل الاستعلام عن نتائج التحصيلي كالآتي:

يجب تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف سواء أيفون أو أندرويد.

وبعدها تسجيل الدخول في توكلنا.

اختيار الإشعار الخاص بنتائج التحصيلي عند الإعلان عنها.

وفي حالة الإعلان عن النتائج يتم رصدها في ذلك التبويب على التطبيق.

موعد عرض نتائج التحصيلي لطلاب الثانوية

تم الإعلان عن عرض نتائج الفترة الأولى من الاختبارات التحصيلية وقد كانت يوم الخميس الماضي الموافق 17 يونيو وأما عن موعد عرض نتائج الفترة الثانية من الاختبارات التحصيلية فهي في الأول من شهر يوليو بعد مرور أسبوعين من عرض النتائج الأولى.