نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية التقديم في الجامعات السعودية 1442/1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم في الجامعات السعودية، انتهى العام الدراسي الماضي ويقضي الطلاب الآن فترة الإجازة الخاصة به، وبعد أشهر قليلة يبدأ التقديم في الجامعات السعودية للطلاب، وهو ما يشغل بال الكثير من الطلاب بتلك الفترة حيث يرغبون في معرفة موعد البدء في التقديم بتلك الجامعات والبدء في الحياة الجامعية الخاصة بهم، وهذا لأن للتعليم الجامعي دور كبير وهام في مستقبل الطالب فيما بعد، ونعرض عليكم المزيد من التفاصيل عن موعد التقديم في الجامعات السعودية.

التسجيل في الجامعات السعودية

تقوم كل جامعة بالسعودية بتحديد الموعد المناسب لها وللمقررات الدراسية والجدول الزمني لسير العملية التعليمية، لهذا تقوم كل جامعة بوضع موعد مختلف عن الجامعة الأخرى للتقديم بها، كما وأن هناك شروط خاصة لكل جامعة على جميع الطلاب معرفتها قبل التقديم للتأكد من استيفائها.

موعد التقديم في الجامعات السعودية

يفتح باب التسجيل في الجامعات بالسعودية بعد انتهاء الطلاب من اختبارات الثانوية العامة والاختبارات التقديرية، حيث أن تقديم الطالب في الجامعة لا يتحدد فقط بنتيجة اختبارات الثانوية العامة ولكن بالاختبارات التحصيلية مع عدة عوامل أخرى حتى يتم التأكد من أنه يمتلك لتلك القدرات والمهارات المناسبة للدراسة بالجامعة، أما عن مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية فهي:

التسجيل في جامعة الملك فهد للمعادن: موعد التقديم لعام 1443 من الثالث من شهر ذي القعدة حتى الثامن من ذي القعدة.

والتسجيل في جامعة جازان: التقديم للعام الجديد 1443 في الرابع والعشرين من ذي القعدة حتى التاسع والعشرين من نفس الشهر.

التسجيل في الجامعات الحكومية والتقنية: للعام الدراسي الجديد في الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة إلى ثلاثين من نفس الشهر.

شروط التقديم في الجامعات السعودية

لكي يتقدم الطالب في إحدى الجامعات السعودية يجب تواجد الشروط التالية: