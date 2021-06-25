استثناءات التسجيل في حساب مواطن للحصول على الدعم

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عمر شويل - جدة استثناءات التسجيل في حساب مواطن، يعلم الكثير من الأشخاص في السعودية أن التسجيل في حساب مواطن تم تعليقه منذ دفعة شهر مارس للعام الماضي 2020 دفعة رقم 28 وفقًا للقرارات الجديدة ولا يسمح بأي إضافة سوى للتابعين فقط ويعتبر هذا الاستثناء الوحيد المسموح به للإضافة في حساب مواطن.

استثناءات التسجيل في حساب مواطن

قد أوضح حساب مواطن بعد توفير دعم شهر يونيو الحالي أن التسجيل في حساب مواطن كان مسموحًا به من الشهر الأول لإنطلاق حساب مواطن وهو شهر ديسمبر لعام 2017 ولكن في شهر مارس لعام 2020 قد توقف التسجيل نهائيًا في حساب مواطن، وقد كان هناك استثناء واحد فقط للإضافة في حساب مواطن وهو إضافة التابعين للأشخاص المستفيدين من حساب مواطن، حيث تعتبر هذه هي الفئة الوحيدة المسموح بإضافتها حتى أثناء تعليق التسجيل في حساب مواطن، مع تقديم مجموعة من المستندات والاثباتات التي تبين وتوضح ذلك.

ضرورة تحديث البيانات في حساب مواطن

وفي حالة توقف الدعم من حساب مواطن يكون السبب الأول في ذلك هو عدم تحديث المستفيد لبيانات حساب مواطن، أيًا كان التغيير الحادث في بيانات المستفيد بحساب مواطن عليه إضافته في البرنامج حتى إذا كان هناك تغيير في الدخل وقيمته، وإذا كانت البيانات الجديدة متطابقة مع معايير حساب مواطن للمستفيدين يعود الدعم مرة أخرى للمواطن.

كما وأوضح برنامج حساب مواطن أنه لمعرفة قيمة الدعم المستحق للمواطن وفقًا للبيانات المسجلة في الخدمة يتم استخدام الحاسبة التقديرية من حساب مواطن لاحتسابها بطريقة صحيحة.

دفعة حساب مواطن شهر يونيو الحالي

يقوم البرنامج بتوفير الدعم في العاشر من كل شهر ميلادي، وعلى حسب ذلك اليوم وموقعه قد يتم تقديم أو تأخير توفير دعم حساب مواطن يوم واحد، وقد تم إيداع المبلغ المطلوب لمستفيدي حساب مواطن للدفعة 43 وهو 1.9 مليار ريال سعودي مخصص لعدد 10.5 مليون مستفيد سعودي من حساب مواطن، وأوضح سلطان القحطاني المتحدث بإسم برنامج حساب مواطن أن عدد الحاصلين على دعمهم في هذه الدفعة حوالي 77% فقط من المستفيدين.