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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على تمويل من سلفة في المقال التالي
تمويل من منصة سلفة الإلكترونية، منصة سلفة واحدة من المنصات الإلكترونية التي توفر تمويل مادي مناسب للكثير من الأشخاص في السعودية، وفي هذه الفترة نتيجة لفيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد الحالي للبلاد أصبح البحث عن طريقة الحصول على تمويل من منصة سلفة من أكثر الأشياء للاستفادة من تلك المنصة وتمويلها وخاصةً أن المنصة تتبع أحكام الشريعة الإسلامية، لهذا إليكم خطوات الحصول على تمويل من منصة سلفة مع توضيح الشروط المطلوبة.
تمويل منصة سلفة الإلكترونية
في خطوات بسيطة يمكن الحصول على التمويل من منصة سلفة الإلكترونية والاستمتاع بأفضل تمويل من منصة سلفة لاختلاف التمويل من هذه المنصة مع باقي المنصات من حيث المميزات وأنها ذات أقل هامش ربح مختلف عن باقي الشركات والتمويلات الربحية، ولكي يحصل المتقدم على التمويل من منصة سلفة يجب اتباع خطوات تمويل منصة سلفة التالية:
- ضروري أن يتم إنشاء حساب شخصي على منصة سلفة ولإنشاء الحساب يتم زيارة الرابط https://sulfah.com/.
- عند الحصول على حساب شخصي على منصة سلفة يقوم المتقدم بتعبئة البيانات المطلوبة في النموذج الخاص بالتمويل.
- مع ضرورة تقديم الوثائق والأوراق المحددة مع تقديم نسخة بطاقة الهوية.
- ومن ثم تحديد المبلغ المراد دفعه مع توضيح مدة السداد وتسجيل كافة البيانات المطلوبة للتمويل.
- إذا قام البنك بالموافقة على التمويل تصل قيمة القرض للمستفيد في خلال ربع ساعة حيث يصل القرض على الحساب البنكي الشخصي الخاص بالمتقدم.
شروط الحصول على تمويل من سلفة
وقد وضعت مجموعة ضوابط التمويل من بنك سلفة وهي:
- يجب أن يمتلك جنسية سعودية سواء كان ذكر أم أنثى.
- العمر لا يقل عن ثمانية عشر سنةً.
- يجب أن يكون عاملًا في واحد من القطاعات المختلفة على الأراضي السعودية وأن يقضي مدة لا تقل عن 6 أشهر.
- يمتلك لدخل شهري لا يقل عن مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي بشكل ثابت حتى يتمكن من سداد قيمة قرض التسليف الذي قام باقتراضه.
- وهذه هي ضوابط قرض منصة تسليف الإلكترونية.
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