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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة وما هي الشروط المحددة للاستحقاق في المقال التالي
احتساب مكافأة نهاية الخدمة بالسعودية، توفر السعودية مجموعة من الشروط والقواعد للعاملين بها سواء كانوا سعوديين أو مقيمين بالسعودية لضمان حق العمل الخاص بالعاملين ووفقًا لقانون العمل بالسعودية ولكي يعطى العامل وصاحب العمل حقهما بالكامل، مما يساعد في التشجيع على استمرار العمل في السعودية بكل سهولة، وتعتبر مكافأة نهاية الخدمة واحدة من تلك الخدمات لهذا إليكم كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية لجميع العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة.
طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاعات الحكومية بالسعودية
تعتبر قيمة مكافأة نهاية الخدمة واحدة من أهم حقوق العمل الواجبة من صاحب العمل لجميع العاملين بالقطاع، ويصرف ذلك المبلغ عند انتهاء سنوات عمل العامل وعدم وجود علاقة له بالعمل، ويعطى العامل تلك المكافأة كتقدير لجهوده وعمله طوال فترة العمل، ويرغب كل عامل في معرفة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به لهذا قامت وزارة التنمية والموارد البشرية بتوضيح خطوات حساب مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين في القطاعات الحكومية وهي:
- يتم زيارة رابط حساب المكافأة النهائية https://laboreducation.mlsd.gov.sa/ar/calc.
- عندما تظهر النافذة الرئيسية عليك أن تقوم بكتابة البيانات المطلوبة والمحددة مثل نوعية العقد وهل محددة بمدة أم لا.
- وبعد ذلك يجب تحديد سبب انتهاء علاقة العمل، ومن ثم توضيح قيمة الراتب ومدة الخدمة الماضية.
- ويمكن أن تضاف فترة الخدمة بالأيام والشهور وهي إضافة اختيارية.
- وفي النهاية بعد إضافة جميع البيانات المطلوبة يتم النقر على الزر ذو علامة يساوي ليتم بعدها عرض البيانات المكتوبة بشكل صحيح لمعرفة قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعامل.
شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة
ولكي يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة يجب توافر مجموعة شروط محددة من وزارة التنمية والموارد البشرية وهي:
- كشف السبب وراء التخلي عن العمل ويجب أن يكون سببًا مذكورًا في القانون.
- أقل مدة مسموح بها للعامل في عمله لكي يحصل على مكافأة نهاية الخدمة هي سنتين.
- عند انتهاء مدة العمل في عقد العمل يمكن للعامل الحصول على المكافأة إذا كان العقد محددًا بمدة.
- المرأة المتزوجة يمكنها الحصول على المكافأة إذا مرت مدة ستة أشهر على عقد الزواج.
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