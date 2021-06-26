أسعار باقات الحج 1442 بالتفصيل لجميع أنواع الضيافة المميزة والمخيمات

أسعار باقات الحج تزايد البحث عنها في الفترة الماضية، حيث يقوم الكثير من المسلمين بالاستعداد لموسم الحج، والسؤال عن أسعار باقات الحج، ويعد الحج الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر، ويكون الحج مرة واحدة في العام ويكون قبيل العيد الأضحى، ويكون هناك عدد محدد للحجاج في كل موسم ويكون عدة ملايين من جميع أنحاء العالم.

أسعار باقات الحج

صرحت وزارة الحج والعمرة عن أسعار الحج الجديدة هذا العام وتعتبر أسعار هذا العام مناسبة جدا مقارنة بالخدمات الموجهة للحجاج، وذلك من أجل الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها للوقاية من الظروف العالمية المستجدة، وسنوضح لكم في هذا المقال الأسعار الجديدة التي أقرتها وزارة الحج والعمرة:

أولا: باقة الضيافة المميزة: وقدرها 16650 ريال سعودي وتكون شاملة أسعار التنقل داخل مكة مرورا بالشعائر المقدسة.

ثانيا: باقة ضيافة 1 مميزة مخيمات: قدرها 14381 ريال سعودي وتكون مشتملة على أسعار التنقل بين مكة والشعائر المقدسة.

ثالثا: باقة ضيافة 3 مخيمات: وسعرها 12113 ريال سعودي وتكون أيضا مشتملة على أسعار التنقل داخل مكة والشعائر المقدسة.

الحج 1442

وهذا العام حددوا الذين يقيمون الحج إما من داخل المملكة العربية السعودية أو من الدول المحصنة ضد الظروف

الراهنة المستجدة، وذلك لعدم الزحام مراعاة للإجراءات الاحترازية الخاصة بهذا الحدث، وقرر نائب وزير الحج

والعمرة في آخر مؤتمر صحفي له بالسماح لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية سواء كانوا مواطنين أم

أجانب بأداء الحج في هذا العام، وسيوفر لهم قضاء جميع المناسك بأمن وصحة وسلامة، كما قال أنه سيتم

تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل قوة وصرامة وذلك لحماية الحجاج، وأكد أن المملكة تتشرف بقدوم الحجاج كل

عام إليهم وتوفر لهم كل سبل الراحة.

أسعار الحج 2021

تتفاوت أسعار الحج لعام 1442، وفقاً لاختلاف البرنامج، حيث تبدأ أسعار الحج البرنامج الاقتصادي الميسر بحوالي 3638 ريال سعودي، وتتراوح أسعار الحج الاقتصادي منخفض التكلفة بين 3829 ريال وحتى 5456 ريال سعودي، وهناك أيضاً برنامج الحج العامل وتبدأ تكلفته من 6833 ريال حتى 15540 ريال سعودي، وكانت هذه أسعار باقات الحج بالتفصيل.