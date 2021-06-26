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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخالفات المرورية الجديدة 1442 كامل قائمة لائحة المخالفات والجزاءات في المقال التالي
قامت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية بوضع المخالفات المرورية الجديدة التي يلتزم بها كلا من المواطنين والمقيمين والوافدين للسعودية، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة في أنظمة المرور السعودي، حيث تم تقسيم المخالفات المرورية والجزاءات على أربعة أقسام طبقًا لقيمة الغرامة المقررة لكل فئة من تلك الفئات، بخلاف وضع نظام النقاط في المخالفات المرورية، وسوف نوضح لكم بيان تفصيلي بموقع ثقفني.
المخالفات المرورية الجديدة 1442
قسمت وزارة الداخلية السعودية الجزاءات والمخالفات المرورية على أربع أقسام وهم:
- مخالفات الفئة الأولى: وهذه تتضمن المخالفات المقرر لها عقوبة الغرام المالية التي لا تقل عن 500 ولا تزيد عن 900 ريال سعودي، أو حجز المركبة مع الغرامة، وتتضمن (25) مخالفة.
- مخالفات الفئة الثانية: وهذه العقوبة الغرامة أو حجز المركبة مع الغرامة، وتكون الغرامة ما بين (300- 499) ريال سعودي، وتشتمل كذلك على (16) نوع مخالفة.
- مخالفة الفئة الثالثة: وهذه تتضمن مخالفات قدر لها غرامة مالية لا تقل عن 150 ريال ولا تزيد عن 300 ريال سعودي، وتشمل (20) مخالفة مرورية.
- الفئة الرابعة للمخالفات: هذه تتضمن مخالفات تم وضع غرامة مالية لها لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد عن 150 ريال سعودي، وعدد المخالفات بهذه الفئة (129 مخالفة.
نظام نقاط المخالفات المرورية
من ضمن لائحة المخالفات وضع نظام النقاط في حالة وصول المخالفة لعدد النقاط خلال سنة هجرية تسحب منه الرخصة، وتختلف بحسب حصول المخالف على 24 نقطة لأول مرة أو أكثر من مرة، حيث تتضمن عقوبة سحب الرخصة في حالة:
- إذا حصل المخالف على (24) نقطة في أول مرة خلال سنة هجرية تسحب منه الرخصة مدة 3 شهور فقط.
- إذا حصل في المرة الثانية على (24) نقطة في السنة الهجرية هنا يتم سحب الرخصة مدة 6 اشهر.
- وفي المرة الثالثة لحصول المخالف على 24 نقطة مسجلة عليه خلال سنة هجرية، هنا العقوبة سحب الرخصة سنة كاملة.
- والمرة الرابعة للمخالفة بتسجيل (24) نقطة عليه خلال سنة هجرية، فالعقوبة سحب رخصة القيادة.
جدول النقاط لكل مخالفة مرورية
الاستعلام عن مخالفات مرورية أبشر
وضعت وزارة الداخلية السعودية رابط ابشر الخدمات، والذي يتم من خلاله الدخول على كافة القطاعات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، وإجراء الخدمات بشكل إلكتروني، ومن ذلك يمكنك معرفة قيمة المخالفة المرورية من اتباع الأتي:
- الدخول على بوابة ابشر السابق
- ثم اختر خدمات ابشر أفراد
- قم بتعبئة بيانات الدخول على البوابة، ثم تسجيل الدخول
- ادخل رقم الهوي الوطنية، أو الاقامة، والرمز المرئي
- اختر الخدمات الإلكترونية، ثم خدمات المرور
- اختر الاستعلام عن المخالفات المروريه
- يطلب وضع رقم هوية صاحب الطلب، وكتابة الرمز المرئي
- يقوم النظام باستعراض المخالفات وتفاصيلها.
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