نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صلاحية هوية مقيم عبر بوابة أبشر وقيمة غرامة عدم تجديد الاقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن صلاحية هوية مقيم أحد أبرز الخدمات التي تهم الوافدين وأيضاً المواطنين السعوديين، وكثر البحث عنها في الأيام الأخيرة بسبب فرض الحكومة السعودية مبلغ مالي أي غرامة على كل من يتأخر في سداد مبلغ تجديد الإقامة، ومن أهم شروط تجديد الإقامة سداد جميع رسوم تجديد الإقامة، ودفع جميع المخالفات خاصة المخالفات المرورية، وضرورة سريان عمل جواز السفر، وأن يكون داخل المملكة العربية السعودية في وقت التجديد، وفي السطور التالية سنوضح قيمة الغرامة وطريقة الاستعلام عن الصلاحية.

الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن أفضل الطرق للاستعلام عن صلاحية هوية المقيم، وتوجد طريقتان الأولى إلكترونية عن طريق موقع أبشر، والثانية عن طريق الذهاب إلى مكتب العمل وسوف نوضح لكم طريقة المعرفة من خلال الموقع الالكتروني:

أولا: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لموقع أبشر.

ثانيا: قم بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال إدخال الإسم وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثالثا: ثم بعد ذلك قم بالضغط على خانة الاستعلام عن صلاحية هوية المقيم عن طريق كتابة رقم الإقامة.

رابعا: قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك بدقة شديدة وهي رقم الإقامة ورمز التحقق.

خامسا: بعد تسجيل كل البيانات السابقة سيقوم الموقع بإظهار صلاحية الإقامة لديك.

وهذه الطريقة هي الأفضل لأنها تجعل الوافدون يقضون كل شيء عن إقامتهم وهم بداخل منازلهم وذلك مراعاة للإجراءات الاحترازية التي تحرص عليها كل الدول للوقاية من الظروف الحالية.

استعلام عن إقامة وافد

يمكن عبر بوابة أبشر الإلكترونية قسم الجوازات، وذلك برقم الحدود أو رقم الإقامة، ويمكن ايضاً عبر رقم الجواز بكل سهولة ويسر وذلك إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب لأي مكتب لمصلحة حكومية، وذلك تيسيراً على المواطنين.

قيمة غرامة عدم تجديد الاقامة

حددت المملكة العربية السعودية مبلغ الغرامة، في حالة عدم الذهاب في المرة الأولى للتجديد تكون الغرامة خمسمائة ريال سعودي، وفي المرة الثانية إذا لم تذهب ستزيد الغرامة المقررة إلى ألف ريال سعودي، أما في المرة الثالثة فلن يتم تطبيق الغرامة عليك بل سيتم ترحيلك إلى خارج المملكة العربية السعودية، وقد وضحنا لكم في هذا المقال طريقة استعلام عن صلاحية هوية بالتفصيل.