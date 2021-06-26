استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر أحد أكثر الموضوعات التي تهم فئة كبيرة من المجتمع في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم الكثير من المقيمين بالمملكة العربية السعودية وخاصة الوافدين بالبحث عن أفضل الطرق لمعرفة صلاحية الإقامة ولكن غير الموقع الالكتروني أبشر، وذلك حرصاً على تجديدها قبل موعد الانتهاء تجنباً لأي غرامات ممكنة.

استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن طريقة أخرى للاستعلام عن صلاحية الإقامة غير طريقة موقع أبشر، وهذه هي خطوات التسجيل:

أولا: قم بالدخول إلى بوابة خدمات مكتب العمل وذلك من خلال الذهاب إلى الموقع الرسمي لخدمات مكتب العمل.

ثانيا: ثم قم بالدخول على خانة بوابة الأفراد، ومن ثم الضغط على مستخدم جديد.

ثالثا: ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية وتاريخ الميلاد وأيضا كتابة رمز التحقق.

رابعا: قم بإكمال عملية التسجيل وبعدها سيظهر لك تاريخ انتهاء الإقامة.

وهذه البوابة هي الخاصة بوزارة العمل الرسمية ووفرتها الوزارة إلكترونيا للتوافق مع الإجراءات الاحترازية الخاصة التي يشهدها العالم أجمع للوقاية من تلك الظروف المستجدة.

غرامة تاخير تجديد الاقامة في السعودية

أجبرت الحكومة السعودية الوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية على تجديد الإقامة في موعدها، ومن يتخلف

عن موعد التجديد في المرة الأولى يقع عليه غرامة خمسمائة ريال سعودي، وفي المرة الثانية إذا لم يجدد الإقامة

تزيد الغرامة عليه وتصل لألف ريال سعودي، ولكن في المرة الثالثة تقوم الحكومة السعودية بترحيله خارج المملكة

وذلك لعدم التزامه بتجديد إقامته.

شروط تجديد الإقامة

وتعد من أهم شروط تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية، وهي دفع الرسوم المطلوبة للتجديد، وكما يجب أيضاًَ دفع جميع الغرامات والمخالفات التي قد تكون على المقيم، ولابد أن يكون جواز السفر مستمر في العمل، وأن يكون صاحب الإقامة موجود داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وقد وضحنا لكم في هذا المقال موقع آخر غير موقع أبشر للاستعلام عن صلاحية الإقامة وهو موقع وزارة العمل، وطريقة استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر بالتفصيل.