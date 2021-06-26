نتائج المسار الإلكتروني للحج عبر موقع وزارة الحج والعمرة

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عمر شويل - جدة يمكن الآن لجميع المواطنين في السعودية معرفة نتائج المسار الإلكتروني للحج من خلال موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني، بعد أن تم فحص الطلبات التي تم تقديمها من قبل حجاج الداخل وقبول من توافرت بهم الشروط، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية منذ فترة عن فتح باب التقديم للحج هذا العام ١٤٤٢ هجرية ٢٠٢١ ميلادية، وذلك من خلال التقديم إلكترونيًا عبر المسار الإلكتروني للحج، ووضعت الشروط والضوابط التي يجب توافرها لمن يرغب في أداء مناسك الحج هذا العام وقصرت الحج على المواطنين السعوديين والأجانب المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وحددت أعدائهم لمنع التكدس والازدحام بعدد ٦٠ ألف حاج فقط، واشترطت فيمن يرغب في أداء الحج هذا العام أن يحصل على اللقاح الخاص بفيروس كورونا واشتركت سن معين للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، وذلك لتقليل فرص الإصابة بالفيروس وحرصا منها على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

نتائج المسار الإلكتروني للحج

وكان قد تقدم خلال الفترة الماضية الكثير من الأفراد الراغبين في أداء الحج هذا الموسم، والذين يرون في أنفسهم انطباق الضوابط الشروط عليهم في إبداء رغباتهم عبر رابط المسار الإلكتروني للحج، والآن يعلن الموقع عن غلق باب تلقي الطلبات تمهيدا لإعلان الأسماء التي تم اختيارها لأداء الحج هذا العام.

الاستعلام عن نتائج الحج عبر وزارة الحج والعمرة

أعلن وزارة والحج والعمرة السعودية بانتهاء المرحلة الأولى يوم الأربعاء الموافق ١٤ ذي القعدة في تمام الساعة العاشرة وهى المرحلة المتعلقة بتسجيل الأسماء والتسجيل، وصرحت عن بدء المرحلة الثانية المتعلقة بفرز طلبات المتقدمين، واختيار الأسماء التي ستؤدي فريضة الحج هذا العام.

ويمكن للمواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني معرفة النتائج من خلال الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة ومعرفة ما إذا كان قد تم قبولهم أم لا، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات من حجز باقات الحج عبر موقع مسار للحج.

شروط الحج 1442 لحجاج الداخل

وجاء ذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن شروط الحج للمواطنين داخل المملكة والتي جاءت كالآتي: