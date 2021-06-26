منتج أهل للحصول على تمويل بدون كفيل عبر بنك التنمية الاجتماعية

شهد منتج أهل الذي يقدم من خلال بنك التنمية الاجتماعية السعودي على إقبال كبير من قبل المواطنين، وذلك حيث أنه يعد تمويل بدون كفيل ويمكن الحصول عليه من خلال الإجراءات البسيطة، وبدون أي تعقيد، حيث أنه ضمن مجموعة من التمويلات التي يقدمها المصرف إلى المواطنين، وتلقى دائما استحسان وقبول العملاء من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ويعد بنك التنمية الاجتماعي من أهم البنوك التي تعمل داخل المملكة، ويقدم العملاء بشكل كبير على التعامل مع هذا البنك لما يقدمه من خدمات وتمويلات تقدم حلولًا للعملاء وتحقيقًا لرغباتهم وتتناسب مع ظروفهم، ومن أهم التمويلات التي يقدمها بنك التنمية تمويلات لشراء السيارات فضلا عن تمويل شراء المساكن إلى غير ذلك من التمويلات والخدمات الأخرى التي يقدمها لعملائه، وسنتناول في المقال الحديث عن تمويل أهل.

منتج أهل من بنك التنمية الاجتماعية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن منتج أهل والذي يمكن للمواطنين الحصول عليه بكل سهولة من خلال الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية وإدخال البيانات المطلوبة، وذلك لمن لا يكفي راتبه الشهري لتوفير احتياجاته الضرورية والأساسية، كما يعطى القرض للأشخاص الذين ليس لديهم وظائف أو دخل مادي، كما يمنح التمويل للعاملين في القطاع الحكومي.

مميزات منتج أهل



ويحتوي تمويل أهل على العديد من المميزات التي تجعله مناسب للمواطنين، وأهمها ما يلي:

يتم وفقًا لضوابط الشريعة الإسلامية، ومن ثم لا يؤخذ فوائد على القروض المتعلقة بالأراضي الزراعية.

يتميز بأنه لا يؤخذ فوائد على القرض المقدم للعاملين في القطاع الحكومي.

يعطي القرض مبلغ مالي قدره ٦٠ ألف ريال.

لا يتطلب الحصول على القرض ضامن أو كفيل.

شروط الحصول على قرض أهل

كما تم الإعلان عن عدد من الشروط يجب أن تتوفر في المواطن من أجل الحصول على التمويل بكل سهولة وهي كالآتي: