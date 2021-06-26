منصة أبشر للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

توفر منصة أبشر الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال النظام الإلكتروني ودون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان، وذلك ضمن استراتيجية المملكة والاتجاه نحو الرقمنة، خاصة بعد أن حلت أزمة كورونا والتي جعلت الحكومة السعودية تعتمد على النظام الإلكتروني في جميع الخدمات، حيث أتاحت الهيئة العامة للمرور إمكانية معرفة المخالفات المرورية ومقدار وقيم المخالفة وعددها إلكترونيا دون حاجة للذهاب لأحد فروع إدارة المرور، أو أيه مؤسسات ومصالح حكومية، وذلك للتيسير على المواطنين وحفظًا على صحة وسلامة متلقي الخدمة بالإضافة للنهوض بمستوى الخدمة بما يحفظ كرامة المواطنين، والتسهيل عليهم في الكثير من الإجراءات التي يمكن القيام بها من المنزل سواء من خلال جهاز الكمبيوتر أو عبر الجوال.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

بإمكان المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية التوظيف الاستعلام عن مخالفاتهم المرورية عددها وقيمتها من خلال الدخول على الرابط الخاص بمنصة أبشر من خلال اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول عبر منصة أبشر

الضغط على كلمة استعلامات واختيار استعلامات مرورية من بين الخيارات المتاحة في الصفحة.

على المستخدم إدخال البيانات الخاصة به مثل رقم الهوية الشخصية ورمز المرور، ورقم رخصة القيادة الخاصة به.

عليه الضغط على كلمة الدخول والتي تمكنه بعد ذلك من للاضطلاع على كافة المخالفات المروية وقيمة المبالغ المراد سدادها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

في إطار التيسير على المواطنين معرفة المخالفات المرورية من خلال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول على رابط أبشر وتسجيل الدخول عليها.

اختيار تفاصيل المخالفات المروية من بين الخيارات.

على المستخدم الضغط على كلمة المخالفة، قم بالضغط على التفاصيل.

ومنها ستصل له كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية.

أبشر مرور السعودية

وتقدم منصة أبشر الكثير من الخدمات للمواطنين في العديد من المجالات والتي من بينها خدمات المرور والتي كانت دائما ما ترهق المواطنين وتجعلهم يقومون بالعديد من الإجراءات من أجل معرفة المخالفات التي وقعت عليهم، فأصبح الآن في إمكانهم الاستعلام عنها بكل سهولة إلكترونياً.