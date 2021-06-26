كم باقي على حساب المواطن الدفعة 44 والأهلية

برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج الهامة للغاية لمواطني المملكة العربية السعودية، لأنه يمكن المواطن السعودي من الحصول على دعم مالي، كذلك متابعة حسابه بشكل دوري عن طريق عداد حساب المواطن ومعرفة الوقت المتبقي لموعد صرف الحساب، ومن الجدير بالذكر أن هذا الحساب هو رقم 43 لحساب المواطن لعام 1442، لذلك سوف أقوم بتوضيح شروط وميعاد حساب المواطن.

ميعاد صرف حساب المواطن

قد تم صرف ما يقارب من 42 دفعة من الدفعات المالية التي تقدم الدعم المالي للمواطن، ويعمل برنامج حساب المواطن لتحسين الحالة المادية للمواطن من خلال تقديم مساعدات مالية لهم في ظل الظروف الأقتصادية.

وتم تحديد ميعاد صرف حساب المواطن يوم( 10) من كل شهر ميلادي، وإذا توافق يوم 10 يوم الجمعة أو السبت يتم الصرف في وقت آخر.

كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن

لقد تم إيقاف تفعيل البرنامج لإضافة مستحقين جدد، لكي يتم وضع شروط وأحكام جديدة للحصول على دعم حساب المواطن.

شروط أهلية حساب المواطن

الشروط الجديدة للحصول على برنامج دعم حساب المواطن وهي كالتالي:

لابد أن يقدم استمارة خاصة باستقلال طالب السكن في مسكنه مثل أن يكون خاص به مثل مسكن دراسة، وأن يقوم بتقديم عقد إيجار يؤكد ذلك.

يجب أن يتجاوز عمره 18 عام.

لابد أن يكون من مواطني المملكة السعودية.

لا يمكن طلب استحقاق دعم المواطن للأشخاص المتواجدين بالسجن.

يجب أن لا يكون المستفيد قد حصل على دعم سابق من خدمات الدعم التي تقدمها أي وزارة تابعة للمملكة العربية السعودية

ويمكن الحصول على حساب دعم المواطن عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني له.

موعد نزول حساب دعم المواطن، قالت مؤسسة النقد العربي أنه لن تقوم بخصم أي مبلغ مستحق على المواطن طالب الدعم مثل الديون المسجلة بالأحكام القضائية.