نتائج الحج ١٤٤٢ عبر المسار الإلكتروني localhaj haj gov sa وكيفية الاستعلام

نتائج الحج ١٤٤٢، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدا منذ يوم أمس من أجل الاطلاع على النتائج النهائية للمقبولين في قرعة أداء فريضة الحج هذا العام، حيث قدم مئات الآلاف من داخل الممل٣العربية السعودية سواء مقيمين أو أصليين من أجل الحصول على تذكرة الحج هذا العام نظرا لكونها مختلف عن بقية الأعوام السابقة وذلك بسبب تخوف المملكة من ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا نظرا للأعداد الكبيرة من الناس التي كانت تحج ويعتبر الإزدحام ومخالطة الآخرين السبب الرئيسي في زيادة أعداد المصابين بكورونا لذلك وضعت المملكة هذه الخطة من أجل سلامة الحجاج وعليهم التقيد بالإجراءات التي تمليها عليهم وزارة الحج والعمرة خوفا من انتشار كورونا، وقد بدأت النتائج تظهر من يوم أمس على موقع المسار الإلكتروني.

نتائج الحج ١٤٤٢

قامت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق من إعلانها على أن الحج هذا العام سيكون مقتصرا على المواطنين في المملكة العربية السعودية، ولن يزيد عدد الحجاج عن ستين ألف حاج نظرا لأن فيروس كورونا مازال منتشرا في جميع بقاع العالم ومن المحتمل جدا أن الحج لو كان هذه السنة مماثلا لما كان عليه في السابق فمن المنتظر أن يتم تسجيل أعداد هائلة من المصابين، لذلك اتخذت المملكة هذه الخطوة الهامة جدا بشأن الحج، وقد فتحت موقعا إلكترونيا يتم تقديم طلب القبول في الحج هذا العام من خلاله، وقد تم فتح باب التسجيل قبل عدة أيام فيما بدأ فرز نتائج الحج ١٤٤٢ ابتداء من يوم أمس الجمعة الخامس عشر من شهر ذي القعدة.

وزارة الحج والعمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة على أنه سيتم الإعلان عن بعض الإجراءات الإحترازية من انتشار فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية الخاصة بالحجيج هذا العام حيث يتوقع أن يتم إصدار هذه البيان في الأيام القليلة المقبلة، نظرا لأن الستين ألف حاج قد تم الإعلان عنهم رسميا من قبل وزارة الحج والعمرة لهذا العام، وسيتم فرض جميع الإجراءات التي من شأنها أن تحد من انتشار كورونا، ويمكن للحجاج معرفة رسوم الضيافة وغير ذلك من خلال الدخول إلى موقع المسار الإلكتروني للحجيج.

طريقة الاستعلام عن نتائج الحج ١٤٤٢